مردم به فتنه گران میدان نخواهند داد/ راهپیمایی علیه هنجارشکنان

حجتالاسلام محمدعلی سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه اغتشاشات مردم خراسان شمالی نسبت به دیگر نقاط کشور بسیار کم بوده و با هوشیاری مردم و مدیریت مسئولان سریعاً جلوی آن گرفته شد، اظهار کرد: مردم استان همواره برای دفاع از نظام در تمامی صحنهها حضورداشتهاند و قطعاً در راهپیمایی باشکوه روز چهارشنبه در محکومیت اقدامات هنجارشکنانه و فتنه گران شرکت میکنند.
حجتالاسلام سالاری با اشاره به اعتراضات مردم در چند روز اخیر، بیان کرد: اعتراضات مردم نسبت به مسائل اقتصادی و معیشتی طبیعی است اما مسیر آنان از اغتشاشگرانی که سو استفاده میکنند، جدا است.
وی بابیان اینکه سرمنشأ اصلی مشکلات اقتصادی کشور، تحریمهای ظالمانه آمریکا و همپیمانان آن است، افزود: پس از فتنه ۸۸ تحریمهای ایران افزوده شد و درواقع عامل اصلی مشکلات اقتصادی، تحریم کنندگان هستند که علیه نظام فتنهگری میکنند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: امروز اعتراضات مردم به دلیل بعضی از فسادهای اداری و یا سو مدیریتها است که باید جلوی آنها گرفته شود.
حجتالاسلام سالاری اضافه کرد: البته اعتراضات، خواستههای بهحق مردم است اما افراد فتنه گرد و سودجو از این فرصت استفاده و دست به اقدامات هنجار شکنانه و خلاف قانون میزنند.
وی گفت: افرادی که از پشتصحنه آشوبها و اغتشاشات داخل ایران را ایجاد میکنند، قطعاً دشمن ملت ما هستند، بنابراین مردم آگاه و به فتنه گران میدان را ندهند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی اظهار کرد: شکستن اموال خصوصی و عمومی ازنظر شرع، عقل و منطق درست نیست و توجهی ندارد.
حجتالاسلام سالاری عنوان کرد: آتش زدن مساجد و تیراندازیها نشاندهنده حضور منافقان و تکفیریها است که از فرصت استفاده کردهاند.
وی بیان کرد: این فتنهای آمریکایی، صهیونیستی و سعودی که با پشتیبانی مالی عربستان سعودی و پشتیبانی اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل انجامشده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تأکید کرد: مسئولان نباید از حضور مردم برداشت اشتباه داشته باشند بلکه باید مطالبات بجا و بهحق مردم را با برنامهریزی رفع کنند.
حجتالاسلام سالاری گفت: مردم خراسان شمالی با حضور در راهپیمایی ضد آشوبگری بساط فتنه گران که سابقه به شهادت رساندن ۱۷ هزار ایرانی را در کارنامه خوددارند، جمع خواهند کرد.
وی درباره تفاوت برگزاری راهپیمایی ضد آشوبگری در سراسر کشور گفت: این راهپیمایی بهصورت همزمان نیست بلکه بهمرور طی ایام هفته در استانهای مختلف برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ضد آشوبگری در خراسان شمالی فردا چهارشنبه ۱۳ دیماه در برخی از شهرستانهای این استان برگزار میشود.
گفتنی است، راهپیمایی فردا در بجنورد ساعت ۱۰ صبح از محل مسجد امام خمینی (ره) تا مسجد انقلاب، در آشخانه ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح از میدان شهرداری تا مصلی، راز ساعت ۱۰ صبح از میدان مرکزی به سمت مسجد جامع برگزار میشود و در گرمه و جاجرم روز جمعه پس از اقامه نماز جمعه برگزار خواهد شد.
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