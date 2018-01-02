محمدعلی پورمختار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه راهکار حل مشکلات مردمی که در تجمعات شرکت کردند، برای دولت و مجلس روشن است و مواردی است که رهبر معظم انقلاب سال‌ها روی آن تاکید می کنند، گفت: موضوع توجه به اقتصاد مردم، حل مشکلات بیکاری، گرانی و رکود است اما متاسفانه نه دولت و نه مجلس اقدام جدی برای حل این مشکلات در این مدت نداشته اند.

وی با بیان اینکه مجلس مخالف افزایش قیمت ها در بودجه ۹۷ است، گفت: لازمه خروج از مشکلات این است که بودجه لازم برای حل مشکلات اقتصادی را تخصیص دهیم و در این مسیر تسهیل ایجاد کنیم تا گرفتاری تولیدکنندگان و کشاورزان بر طرف شده و زمینه اشتغال فراهم شود.

پورمختار بابیان اینکه مسلم است که به مردم فشار می‌آید و از سویی موضوع افزایش قیمت هایی که دولت در بودجه ۹۷ پیشنهاد کرده دلیل دیگری بر تجمع است، گفت: البته آنچه من از فضای مجلس سراغ دارم مخالف افزایش قیمت به این شکل است و اگر افزایشی پیدا کند باید منطبق بر تورم ۹ درصدی که دولت اعلام کرده باشد لذا افزایش ۵۰ درصدی بنزین و ۴۰ درصدی گازوئیل و به همین اندازه سایر فرآورده ها و برق و آب قابل قبول نیست.

وی در ادامه بابیان اینکه تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و حق مردم است که بیایند و اعتراض کنند اما مردم باید حواسشان باشد تعدادی که در تجمعات حضور دارند، یا عامل دشمن هستند یا خودشان نظام و کشور و ملت را قبول ندارند و به دنبال سوءاستفاده هستند، گفت: این افراد در جمع مردمی که خواستشان چیز دیگری است ورود می‌کنند و شعارهای ساختارشکنانه می دهند که همراه با شعارهای دشمن است و فضا را به سمت ناامنی می‌برند.

وی گفت: باید توجه داشت که تجمعات باید با اجازه باشد و نیاز به کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیربط همچون فرمانداری‌ها و استانداری ها دارد.

پورمختار بابیان اینکه رهبر معظم، مجلس و دولت نسبت به این مسائل واقف هستند و تلاشمان بر این است که مشکلات را کاهش دهیم، گفت: این تلاش باید قوی تر شود و به شکل جهادی که مورد نظر رهبری است، انجام شود و باید شبانه روزی کار شود و فارق از مسائل سیاسی که بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سایه انداخته مشکلات را مدیریت کنیم تا زودتر برطرف شود.

پورمختار با تاکید براینکه مسائل اجرایی کشور از جمله تصمیم گیری‌های اقتصادی، بودجه و حل مشکلات مردم عموما در اختیار دولت است، گفت: مجلس و قوه قضاییه در حل این مشکلات نقش چندانی ندارند.

وی گفت: در حال حاضر قوانین خوبی در مجلس تصویب کردیم که باید توسط دولت اجرایی شود اما بعضا اجرا نشده است و لذا اگر مطالبه‌ای صورت بگیرد مطالبه مردم و مطالبه مجلس از دولت است بنابراین این امر طبیعی است اما اینکه بخواهند شعارهایی اینچنینی علیه دولت و رئیس دولت بدهند نه قابل قبول و نه پسندیده است.

وی با بیان اینکه بالاخره دولت باید به این موضوع واقف باشد و توجه کند که مردم در فشار هستند، گفت: طبیعتا باید یک تصمیم سریع و منطقی برای رفع این مشکل گرفته شود و مجلس هم همیشه آمادگی داشته تا با دولت در این حوزه همکاری کند.