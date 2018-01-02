  1. استانها
  2. همدان
۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۵۰

رئیس تبلیغات اسلامی کبودراهنگ:

بصیرت تنها راه جلوگیری و مبارزه با فتنه دشمنان است

بصیرت تنها راه جلوگیری و مبارزه با فتنه دشمنان است

کبودراهنگ - رئیس تبلیغات اسلامی کبودراهنگ بابیان اینکه برای جلوگیری و مبارزه با فتنه دشمنان به بصیرت نیاز داریم، گفت: بصیرت افزایی مهم ترین راهکار برای مقابله با فتنه گران است.

حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای جلوگیری و مبارزه با فتنه دشمنان به بصیرت نیاز داریم، گفت: دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با انواع مکر و حیله و دخالت های نظامی، اقتصادی و نفوذهای فرهنگی درصدد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی بابیان اینکه کسانی که بصیرت قوی دارند دشمن را در هر قیافه ای می شناسند، گفت: امروز به خاطر پیروزی انقلاب اسلامی و باز شدن راه های جدید بیداری اسلامی، هجمه استکبار و ایادی آن به کیان دین وانقلاب بیشتر شده است.

حجت الاسلام قمری نیا اظهار داشت: تبلیغات اسلامی با ساماندهی مبلغین و مبلغات درراستای ترویج فرهنگ اصیل اسلامی قدم برداشته است.

وی گفت: تلاش شده با بهینه‌سازی روش‌های تبلیغی سنتی و استفاده از روش‌های نو و فناوری نوین و سامان‌دهی تشکل‌های دینی و مردمی و اجرای طرح‌های جامع قرآنی تهاجمات ضد دینی از بین برود.

رئیس تبلیغات اسلامی کبودراهنگ تاکید کرد: برای جلوگیری و مبارزه با فتنه دشمنان به تبلیغ نیازمند هستیم.

کد مطلب 4188999

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها