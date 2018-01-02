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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۷

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان:

لازمه پیشرفت جامعه آرامش در فضای ملی و استانی است

لازمه پیشرفت جامعه آرامش در فضای ملی و استانی است

همدان - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان گفت: لازمه پیشرفت در هر جامعه آرامش در فضای ملی و استانی است.

سیداسکندر صیدایی در گفتگو با خبرنگار مهر بااشاره به وجود تنگناهای اقتصادی در دولت، گفت: با این حال باید توسعه و پیشرفت کار روز به روز بیشتر و برای رضایت خدا و مردم انجام شود.

صیدایی با بیان اینکه برای کسانی که با اقدامات ساختارشکنانه درصدد زیر سئوال بردن ارزش‌های نظام و پرچم ملی بودند، متأسف هستیم، گفت: این ساختارشکنی‌های اسباب آزار و اذیت کسانی شده که دل به نظام و ارزش‌های انقلابی بسته‌اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان افزود: خوشبختانه نظام پیوند ناگسستنی با ملت ایران دارد اما متأسفانه بلافاصله پس از این آشوب‌ها استکبار جهانی از این ناهنجاری‌ها تا توانسته سوء استفاده کرده است.

وی باتاکید براینکه لازمه پیشرفت در هر جامعه آرامش در فضای ملی و استانی است، گفت: باید به عنوان مجموعه مدیریتی استان همدان در راستای خدمت به مردم و تلاش و کوشش برای رفع مشکلات معیشتی برنامه داشته باشیم.

کد مطلب 4189002

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