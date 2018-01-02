پیش بینی دقیقتر زمین لرزه با شناسایی امواج الکترومغناطیسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، در پی زمین لرزه‌های اخیر ضرورت نگهداری و توسعه این سیستم، مورد بحث و گفتگوی مسئولان و اساتید سازمان زمین شناسی و واحد علوم و تحقیقات قرار گرفت.

در حال حاضر مجموعه سیستم «پیش ‌نشانگر الکترومغناطیسی» در محل جغرافیایی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات قرار گرفته است که بر اساس اطلاعات ارسال شده به مرکز پردازش داده‌ها، رفتار گسل‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در روش پردازش داده‌های الکترومغناطیس که یکی از روش‌های پیش ‌نشانگر زمین‌لرزه است، سعی می‌شود تا با شناسایی الگوی امواج الکترومغناطیسی ساطع شده پیش از رخداد زمین‌لرزه، گام مناسبی در راستای پیش‌بینی هر چه دقیق‌تر رخداد زمین‌لرزه برداشته شود.

این سیستم پیش‌نشانگر الکترومغناطیسی در واحد علوم و تحقیقات در فاز مطالعاتی قرار دارد. مبنای علمی این سیستم پیش‌نشانگر الکترومغناطیسی، به نظریه فریدمن فروند (friedemannfreund) باز می گردد که ایجاد جریان‌های الکتریکی درون سنگ‌ها در پوسته زمین است.

باتوجه به شواهد موجود، قبل از وقوع زمین لرزه، اصواتی به سطح زمین می‌رسد. دستگاه ثبت داده‌های الکترومغناطیس تمامی حرکات لرزه‌ای در راستای افقی را با حساسیت بالا دریافت می‌کند. در عین حال امواج صوتی نیز قابل دریافت است. محدوده فرکانسی صوتی قابل دریافت ۰.۱ هرتز تا یک کیلو هرتز است.

این دستگاه در بالای چاه بر روی زمین نصب شده و برای تاثیر کمتر صداهای محیط، دیواره‌های اتاقک محل نصب با یونولیت پوشیده خواهد شد.

دستگاه اصلی تقویت‌کننده و دیجیتابزر امواج الکترومغناطیس نیز شامل واحدهای مختلف بوده و تقویت آنالوگ احساس کننده‌ها، تبدیل موج آنالوگ به دیجیتال امواج، ارسال موج دیجیتالی ۴ کانال اطلاعاتی به صورت سریال، دریافت فرامین از طریق پورت سریال و فرمان دهی به دستگاه‌های جانبی و مانیتورینگ امواج خروجی از دستگاه و فرامین ورودی را بر عهده دارد.

دستگاه اصلی (Main Device)، تغییرات ولتاژ حسگرهای الکترومغناطیسی و صوتی را ابتدا تقویت کرده و سپس دیجیتایز کرده و به صورت سریال به فرستنده ارسال می‌کند. از طرف دیگر فرامین ارسالی از مرکز را به صورت سریال دریافت و اجرا می‌کند.

مسئولان و اساتید واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در دیدار با مسئولانی از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، بر توسعه سیستم پیش‌نشانگر الکترومغناطیسی واحد علوم و تحقیقات تاکید کردند.

براساس این گزارش، در پی زمین لرزه‌های روزهای اخیر، مدیران و متخصصان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در جلسات کارشناسی متعددی بر حفظ، نگهداری و توسعه سیستم پیش‌نشانگر الکترومغناطیسی واحد علوم و تحقیقات تاکید کرده‌اند.

سیستم پیش‌نشانگر موجود در فاز مطالعاتی بوده که شامل تونلی ۵۰ متری با چاهی ۱۰ متری و دستگاه ثبت داده‌های الکترومغناطیس درون آن در محل جغرافیایی واحد است و بر اساس اطلاعات ارسال شده به مرکز پردازش داده‌ها، رفتار گسل‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در روش پردازش داده‌های الکترومغناطیس که یکی از روش‌های پیش‌نشانگر زمین‌لرزه است، سعی می‌شود تا با شناسایی الگوی امواج الکترومغناطیسی ساطع شده پیش از رخداد زمین‌لرزه‌، گام مناسبی در راستای پیش‌بینی هر چه دقیق‌تر رخداد زمین‌لرزه برداشته شود.