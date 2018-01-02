توسعه بخش فناوری اطلاعات رشد اقتصادی فارس را به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی شیراز، محمدصادق حمیدیان در نشست تخصصی شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که با حضور صاحب نظران و فعالان حوزه فناوری اطلاعات استان فارس در اتاق شیراز برگزار شد، بیان کرد: حوزه فناوری اطلاعات یکی از بخش های پیش برنده و مولد در کشور است که استان فارس نیز در این بخش از پتانسیل های مطلوبی برخوردار است که می توان از این پتانسیل ها به عنوان یک مزیت اقتصادی در جهت توسعه استان بهره برد.

وی ادامه داد: ارزش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات تأثیرات عملکردی در سطح کل اقتصاد و حتی در شرایط تحریم نیز موجه است.

حمیدیان افزود: قلمرو فعالیت در این زمینه گسترده و شامل تمامی جنبه‌های اقتصادی است که ارزش تجاری این نوع کسب و کار را مهم ساخته است .

عضو هیات رییسه اتاق شیراز اظهارداشت: تأثیر سرمایه‌ گذاری در فناوری اطلاعات بر ارزش تجاری سازمان‌ها نشان داده است که نیاز هدایت سرمایه ‌گذاران سنتی به این بخش با نرخ خوب خلق ثروت در آن میبایستی مورد توجه بیشتر قرار گیرد و اتاق برای شناسایی و معرفی این فرصت ها عزم خود را جزم کرده است .

وی اضافه کرد: در دنیای امروز فناوری اطلاعات یکی از بخش های مهم در بخش اقتصاد است که صادرات در این بخش با درآمدزایی و سوداوری بالایی همراه است لذا باید سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در این زمینه ها در استان هدایت کرد.

حمیدیان با بیان اینکه استان فارس در بخش های زیرساخت، دانش فنی و نیروی انسانی در حوزه فناوری اطلاعات پتانسیل مطلوبی دارد عنوان داشت: ما در اتاق شیراز با همکاری دستگاههای متولی از جمله دانشگاهها، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تشکلهای مربوطه به دنبال ایجاد ساز و کاری برای شناسایی مزیت های موجود و تدوین نقشه راه سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات هستیم تا بتوانیم علاقه ‌مندان در این حوزه را برای سرمایه ‌گذاری جذب کنیم.

وی افزود: در بحث سرمایه گذاری دو موضوع مزیت و خلق مزیت و امنیت در توسعه سرمایه گذاری حائز اهمیت است که بهر مندی از تکنولوژی و نظام مندی از ویژگی های سرمایه گذاری خارجی است.

حمیدیان با بیان اینکه امنیت سرمایه مهمترین مسئله در مقوله سرمایه گذاری است بیان کرد: در شرایط فعلی رقابت بین مزیت و امنیت می تواند سرمایه گذاری رابه صورت مولد پیش برد که این نکته ویژگی اساسی این مبحث است.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان فارس نیز گفت: فناوری اطلاعات نقش مهمی در اقتصاد جهانی دارد که با توجه به پتانسیل ها، کشور ایران و استان فارس نیز در این بخش حرف برای گفتن دارد.

مهرداد سهرابی با بیان اینکه سهم ایران در بخش فناوری اطلاعات در اقتصاد جهانی 2020 مشخص و سهم استان فارس شش درصد پیش بینی شده است تصریح کرد: در حال حاضر 39 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فعالیت های اپراتورهای ارتباطی در کشور است که این میزان باید رشد داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه فارس از دیربازتاکنون از ظرفیت های خوبی در حوزه فناوری اطلاعات برخوردار است اظهارداشت: استان فارس می تواند در زمینه های گردشگری، پزشکی، کشاورزی، علمی و خدمات عمومی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات فعال و وضعیت اقتصاد استان را بهبود بخشد.

سهرابی ادامه داد: تصمیم گیری در چگونگی سرمایه گذاری در زیرساختهای فنآوری اطلاعات و سایرکاربردهای آن؛ هم از جنبه های نظری و هم عملی دارای توجیه است و از همه مهمتر آنکه در توسعه استان این موضوع همه فعالیتها را شامل می شود .