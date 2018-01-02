افزایش برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، افشین خوش گوار شامگاه دوشنبه در نشست کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش کردستان گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با تمامی شهرستان ها و مناطق، فعالیت های خوبی در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس کردستان صورت گرفته است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت از میزان پوشش مدارس در این طرح، یادآور شد: در حال حاضر میزان پوشش برنامه ها و طرح های آسیب های اجتماعی به ۴۵ درصد مدارس استان گسترش پیدا کرده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان گفت: رویکرد آموزش و پرورش در بحث آسیب های اجتماعی مبتنی بر آموزش، آگاه سازی و پیشگیری است.

وی با اشاره به برنامه های اجرا شده در این بخش، یادآور شد: برنامه ها در سه محور آموزش، توانمند سازی، نهضت فرهنگی پیشگیری و مراقبت اجتماعی از دانش آموزان عملیاتی می شود.

وی ادامه داد: افزایش نرخ پوشش برنامه های رشد مدار از ۲۵ درصد سال گذشته به ۴۵ درصد یکی از خلاءهای این حوزه را مرتفع کرده است که امیدواریم شاهد اثرگذاری برنامه ها و اقدامات آموزش و پرورش در سطح مدارس باشیم.

محمدرضا سورسوری رئیس اداره مراقبت از آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش کردستان نیز با ارائه گزارشی از عملکرد سه ماه گذشته، گفت: اجرای طرح نماد یکی از اصلی ترین برنامه های سال جاری است که در ۱۲ مدرسه دو شهرستان کامیاران و ناحیه یک سنندج مقدمات شروع آن را طی می کنیم.

وی افزود: این طرح با همکاری سه نهاد و سازمان دیگر به دنبال ایجاد نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان در معرض خطر هستیم.

سایر اعضای جلسه نیز نظرات، دیدگاه و پیشنهادات خود در رابطه نحوه عملیاتی کردن برنامه ها و چالش ها و مشکلات پیش رو را بیان کردند.