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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۹:۵۷

با شرکت در راهپیمایی روز چهارشنبه

مردم لرستان اقدامات ساختارشکنان را محکوم می‌کنند

مردم لرستان اقدامات ساختارشکنان را محکوم می‌کنند

خرم‌آباد- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان از مردم برای شرکت در راهپیمایی محکومیت اقدامات ساختارشکنان دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آمده است: حرکاتِ ساختارشکنانه عده ای معدود، که در روزهای اخیر، با طراحی و هدایتِ پشت صحنه و ذلت بار استکبار جهانی انجام گرفت و با تعرض به اماکن و اموال عمومی موجبِ نارضایتی امت شهیدپرور شد.

در همین راستا  و در جهت محکوم کردن اینگونه رفتارهای ناشایست، مردم غیور و ولایتمدار لرستان، روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح  راهپیمایی کرده و حماسه ای دیگر می آفرینند که از همه قشرهای مختلف مردم  و امت حزب الله  برای شرکت در این راهپیمایی دعوت شده است.

کد مطلب 4189023

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