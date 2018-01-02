به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آمده است: حرکاتِ ساختارشکنانه عده ای معدود، که در روزهای اخیر، با طراحی و هدایتِ پشت صحنه و ذلت بار استکبار جهانی انجام گرفت و با تعرض به اماکن و اموال عمومی موجبِ نارضایتی امت شهیدپرور شد.

در همین راستا و در جهت محکوم کردن اینگونه رفتارهای ناشایست، مردم غیور و ولایتمدار لرستان، روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح راهپیمایی کرده و حماسه ای دیگر می آفرینند که از همه قشرهای مختلف مردم و امت حزب الله برای شرکت در این راهپیمایی دعوت شده است.