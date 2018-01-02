دهیاران در زمینه کارآفرینی و رونقی روستا تلاش کنند

علی صادقی، در حاشیه دومین جلسه آموزش دهیاران قرچک و پاکدشت که در سالن اجتماعات فرمانداری پاکدشت برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کلاس های آموزشی در ۱۰ جلسه و با ارائه ۵ سرفصل توسط کارشناسان و اساتید مجرب حوزه شهری و روستایی استانداری تهران در فرمانداری پاکدشت برگزار می شود.

وی اضافه کرد: ۴۰ دهیار از شهرستان های پاکدشت و قرچک در این دوره آموزشی حضور دارند.

فرماندار پاکدشت ادامه داد: اطلاعات دهیاران در خصوص چگونگی مدیریت بحران در مواقع حوادث طبیعی باید به روز باشد.

صادقی به تغییر در برخی قوانین اشاره کرد و گفت: مناسب است، دهیاران در خصوص قوانین روز نیز آموزش ببینند تا شرایط مدیریت بهتر روستاها فراهم آید.

نماینده عالی دولت در شهرستان پاکدشت اضافه کرد: در واقع نقش دهیاران در روستا، مانند نقش شهرداران در شهرها است و چه بسا مسئولیت دهیاران بیشتر و کار آن ها سخت تر باشد، چرا که علاوه بر مدیریت روستا، مدیریت موارد امنیتی، بهداشتی، اقتصادی و عمرانی نیز بر عهده دهیار است.

وی گفت: امروز دهیاران با توجه به قانون پنجم توسعه ۵۸ وظیفه مهم بر عهده دارند، که باید در خصوص همه آن ها تسلط کافی یافته و به مردم خدمت کنند، علاوه بر آن از دهیاران انتظار داریم، در زمینه کارآفرینی و رونق فرهنگی و اجتماعی روستا نیز فعال باشند.