خبرهای خوش بودجه ای برای حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ترکی در واکنش به اظهارنظرهایی مبنی بر آثار سوء معوقات بیمه‌ها بر اقتصاد آزمایشگاه‌ها، گفت: مشکل عدم پرداخت معوقات بیمه تنها برای آزمایشگاه‌ها وجود ندارد، بلکه داروخانه‌ها، پزشکان، پیراپزشکان، بیمارستان‌ها و...، نیز تحت تاثیر آثار ناشی از بروز این مشکل قرار گرفته‌اند، چراکه وزارت بهداشت خدماتی را ارائه داده است و پزشکان نیز برای جراحی به اتاق عمل رفته‌اند و پیراپزشکان نیز به همین ترتیب خدماتی را ارائه داده‌اند، اما هزینه‌ای از بیمه‌ها در قبال ارائه این خدمات دریافت نکرده‌اند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون در کمیسیون‌های بهداشت و تلفیق تلاش شده که بودجه به گونه‌ای تعیین شود تا بیمه‌ها قادر به پرداخت معوقاتشان که روی هم انباشته شده است، باشند.

ترکی افزود: ردیف‌هایی نیز در بودجه ۹۷ دیده شده و پیشنهاداتی نیز در کمیسیون تلفیق مطرح شده است که در صورت تصویب اکثریت، درصد بسیار زیادی از معوقات بیمه‌ها جبران خواهد شد.

وی یادآورشد: البته بر اساس مصوباتی که در کمیسیون بهداشت و درمان ایجاد شده و قول مساعد وزارت بهداشت برای مدیریت هزینه‌کردها از طریق تعریف راهنمای بالینی، اجرای سیستم ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت این مشکلات در سال آینده کمتر خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷، تصریح کرد: اگر وزارت بهداشت هزینه‌ کردهای خود را مدیریت نکند، به دلیل کمبود منابع دولتی نمی‌توان به تامین اعتبارات حوزه سلامت امیدوار بود، چراکه عمق این مشکل تاجایی است که در بودجه ۹۷ حتی اعتبارات بخش عمرانی ۴۸ درصد کاهش یافته است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: هم‌اکنون پیشنهاد تامین اعتبارات از منابعی است که فشاری را بر مردم تحمیل نکند تا با اختصاص سهم خوبی از بودجه برای تامین اعتبارات حوزه سلامت، بتوان با اجرای صحیح طرح تحول سلامت نحوه ارائه خدمات را بهبود بخشید.