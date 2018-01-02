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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۱

کشف راز مومیایی چندهزار ساله با فناوری اسکن پیشرفته

کشف راز مومیایی چندهزار ساله با فناوری اسکن پیشرفته

تاریخ نگاران با استفاده از یک فناوری پیشرفته اسکن توانسته اند بدون آسیب زدن به بافت یک مومیایی چندهزار ساله مصری، نوشته هایی را در لایه های زیرین آن مطالعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، استفاده از لایه های متعدد پاپیروس بر روی بدنه مومیایی ها معمولا مانعی جدی بر سر راه بررسی دقیق محتوای آنها بوده و ترس از آسیب دیدن آنها نیز باعث می شده تا دانشمندان نتوانند به بدن مومیایی شده دسترسی یابند.

اما حالا محققان دانشگاه لندن روشی منحصر به فرد برای اسکن کردن بدن مومیایی را بدون هرگونه مداخله دست ابداع کرده اند که از طریق تابش نور با فرکانس های مختلف انجام می شود و مطالعه برخی مطالب نوشته شده در تابوت یک مومیایی را ممکن کرده که می تواند در آینده به کشف جزئیاتی مهم در مورد تاریخ مصر باستان و پیوندهای خانوادگی فرعون های این کشور منجر شود.

محققان می گویند در آینده می توان از این روش برای مطالعه متون نوشته شده در اسناد و کتب قدیمی که صفحات آنها به علل مختلف و در گذر زمان به هم چسبیده و بسیار آسیب پذیر هستند نیز استفاده کرد. از این طریق می توان از آسیب زدن به این کتب خودداری کرد و در عین حال دانش تاریخی بشر امروز را در مورد گذشته خود به میزان چشمگیری افزایش داد.

کد مطلب 4189030

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