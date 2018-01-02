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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۸

این ترازو وزن کاربر را کم می کند!

این ترازو وزن کاربر را کم می کند!

یک دانشمند رفتار شناس ترازویی ساخته که با هدف حفظ انگیزش کاربر وزن او را نشان نمی دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، به تازگی یک دانشمند رفتار شناس ترازویی به نام Shapa ساخته که با هدف حفظ انگیزش کاربر وزن دقیق کاربر را به طور کامل نشان نمی دهد. حتی ممکن است کمی او را لاغر تر هم نشان دهد!

دان اریلی استاد رفتار شناسی دانشگاه دوک انگلیس برای این منظور  اطلاعات دقیق را حذف می کند. این ایده سبب می شود با تغییر وزن کاربر، انگیزه او از بین نرود. در عوض کمبود وزن، تناسب آن یا اضافه وزن با رنگ های مختلف به کاربر نشان داده می شود.

همراه ترازو یک اپلیکیشن نیز وجود دارد که برای کاربر هدف های کوچکی مشخص  می کند. از سوی دیگر این روند به بهبود عادات کاربر منجر می شود.

جالب آنکه این اپلیکیشن در گذر زمان با دریافت اطلاعات مختلف یک پروفایل کاهش وزن برای کاربر فراهم می کند.

کد مطلب 4189032
شیوا سعیدی

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