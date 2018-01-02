طرح نظارت بر امحاء پسماندهای بهداشتی در بافت اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، خدابخش روح الامینی در جلسه تعاملی با رئیس مرکز بهداشت و درمان، رئیس اداره محیط زیست، اعضای سازمان نظام پزشکی و دندان پزشکان شهرستان بافت گفت: دفع زباله های بیمارستانی از مهمترین معضلات شهرنشینی است که اگر اصولی انجام نشود تبدیل به تهدید جدی برای سلامت عمومی خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح نظارت بر جمع آوری و امحاء پسماندهای بهداشتی شهرستان بافت در راستای ارتقاء سطح سلامت و بهداشت جامعه شکل گرفته است.

روح الامینی گفت: طبق ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند، دستگاه قضائی آمادگی لازم برای برخورد با افراد متخلفی که ضوابط قانونی برای امحاء پسماندهای پزشکی و دندان پزشکی را رعایت نمی کنند دارد.

وی هدف از اجرای طرح جمع آوری و امحاء پسماندهای بهداشتی را جلوگیری از امحاء غیراصولی و غیر بهداشتی پسماندها در سطح شهرستان برشمرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافت تصریح کرد: رسالت جامعه پزشکی، درمان و پیشگیری از وقوع بیماری‌ها است و سلامت افراد جامعه باید در اولویت قرار گیرد و تخلفات در این حوزه قابل مسامحه و چشم پوشی نیست.

روح الامینی با اشاره به اینکه امحاء پسماندهای حاوی سرب و جیوه باید با نظارت کارشناسان مرکز بهداشت و اداره محیط زیست انجام می شود، عنوان کرد: جمع آوری و امحاء پسماندهای پزشکان، دندان پزشکان، آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی شهرستان باید با پیمانکاری که صلاحیت جمع آوری و امحاء را دارد انجام شود.