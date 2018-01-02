  1. استانها
  2. کرمان
۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۰۴

دادستان بافت:

طرح نظارت بر امحاء پسماندهای بهداشتی در بافت اجرا می شود

طرح نظارت بر امحاء پسماندهای بهداشتی در بافت اجرا می شود

بافت - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافت گفت: طرح نظارت بر جمع آوری و امحاء پسماندهای بهداشتی شهرستان بافت در راستای ارتقاء سطح سلامت و بهداشت جامعه اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، خدابخش روح الامینی در جلسه تعاملی با رئیس مرکز بهداشت و درمان، رئیس اداره محیط زیست، اعضای سازمان نظام پزشکی و دندان پزشکان شهرستان بافت گفت: دفع زباله های بیمارستانی از مهمترین معضلات شهرنشینی است که اگر اصولی انجام نشود تبدیل به تهدید جدی برای سلامت عمومی خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح نظارت بر جمع آوری و امحاء پسماندهای بهداشتی شهرستان بافت در راستای ارتقاء سطح سلامت و بهداشت جامعه شکل گرفته است.

روح الامینی گفت: طبق ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند، دستگاه قضائی آمادگی لازم برای برخورد با افراد متخلفی که ضوابط قانونی برای امحاء پسماندهای پزشکی و دندان پزشکی را رعایت نمی کنند دارد.

وی هدف از اجرای طرح جمع آوری و امحاء پسماندهای بهداشتی را جلوگیری از امحاء غیراصولی و غیر بهداشتی پسماندها در سطح شهرستان برشمرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافت تصریح کرد: رسالت جامعه پزشکی، درمان و پیشگیری از وقوع بیماری‌ها است و سلامت افراد جامعه باید در اولویت قرار گیرد و تخلفات در این حوزه قابل مسامحه و چشم پوشی نیست.

روح الامینی با اشاره به اینکه امحاء پسماندهای حاوی سرب و جیوه باید با نظارت کارشناسان مرکز بهداشت و اداره محیط زیست انجام می شود، عنوان کرد: جمع آوری و امحاء پسماندهای پزشکان، دندان پزشکان، آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی شهرستان باید با پیمانکاری که صلاحیت جمع آوری و امحاء را دارد انجام شود.

کد مطلب 4189035

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها