رقابت ۲ فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره اسپانیایی

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم‌های کوتاه «امشب» به کارگردانی رعنا صفی یاری و «مامان فریده و بابا حسین» به کارگردانی شیرین قره داغی به بخش مسابقه کوتاه چهارمین جشنواره فیلم کوتاه FICAE در اسپانیا راه‌یافتند و با فیلم‌هایی از آمریکا، اسپانیا، فرانسه، صربستان، انگلستان، آلمان، مکزیک، سوئیس و ... به رقابت خواهند پرداخت.

جشنواره فیلم کوتاه FICAE که توسط دانشگاه پلی‌تکنیک والنسیا تأسیس شده است، فیلم‌های کوتاه فیلمسازان کشورهای مختلف جهان با تم انواع بیماری‌ها یا مشکلات سلامتی را به رقابت می‌گذارد و هدف آن ارتقای آگاهی اجتماعی در مورد بیماری‌ها از طریق زبان سینما به‌عنوان یک فرآیند زندگی است تا در جهت از بین بردن آنها کمک کند و در قالب چندین رویداد برگزار می‌شود.

چهارمین دوره این جشنواره از ۲۳ فوریه تا ۳ مارس در شهر والنسیا در اسپانیا برگزار می‌شود.

پخش خارجی فیلم کوتاه «امشب» را فیدان بر عهده دارد.