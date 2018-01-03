به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون والیبال میزبان رقابت‌های والیبال نوجوانان کشور را معرفی کرد و بر این اساس مرحله نهایی مسابقات والیبال باشگاه‌های دسته یک نوجوانان کشور نوجوانان از دوم تا هفتم بهمن با حضور ۸ تیم راه یافته از مرحله مقدماتی به میزبانی قم برگزار می‌شود.

در این رقابت‌ها تیم والیبال کریمه قم، میزبانی از مسابقات را بر عهده دارد و تیم‌های شرکت کننده در ۲ گروه ۴ تیمی به صورت دوره‌ای و تک بازی با هم رقابت می‌کنند و در پایان ۲ تیم برتر هر گروه برای رقابت در مرحله نیمه نهایی صعود می‌کنند.

تیم کریمه قم در این مسابقات در گروه یک باز تیم‌های شهرداری قزوین، پیروزی کیش و لاستیک بارز کرمان همگروه شده است و در گروه دوم تیم‌های شهروند اراک، بیمه رازی نور و صنایع اردکان به همراه تیم توپگاه بابلسر حضور دارند.

تمامی تیم‌های حاضر در این مرحله، پیش از این در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها به میدان رفتند و توانستند جواز حضور در این مرحله را به دست بیاورند در شرایطی که تیم‌های حاضر در این دسته، همان تیم‌هایی هستند که تیم بزرگسالان آن‌ها نیز در لیگ دسته اول حضور حاضر هستند.

استان قم آخرین بار ۳ سال قبل در مسابقات دسته اول نوجوانان کشور میزبان مرحله نهایی شد که در آن مسابقات تیم سفیر، نماینده استان قم بود که توانست در آن رقابت‌ها جام قهرمانی را بالای سر ببرد.