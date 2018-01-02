عبور قطار پرسرعت از داخل شهر قم زیرسطحی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بهشتی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه قطار پرسرعت تهران قم اصفهان یکی از پروژههای بزرگ کشور محسوب میشود، اظهار داشت: این پروژه با ۵.۲ میلیارد یورو قرارداد بسته شده که قرار است با سرعت ۳۰۰ کیلومتر در ساعت مسیر قم تهران اصفهان را طی کند.
وی با اشاره به اینکه نحوه عبور این قطار از قم یکی از چالشهای این پروژه است، افزود: اهمیت نحوه عبور از قم به این خاطر است که ما در میانه مسیر قرار داریم و هر مسیر در شهر قم برای این قطار در نظر گرفته شود، قابل تغییر نیست اما در اصفهان و تهران میتوان بعدها برای حل چالشها رایزنی کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم با اشاره به وجود گزینههای مختلفی برای عبور قطار پر سرعت گفت: در زمانی صحبت بر سر این بود که این قطار از پردیسان و سه راهی ونارچ عبور کند و ایستگاه جدیدی صورت بگیرد.
وی افزود: ایستگاه محمدیه و ایستگاه پشت جمکران از دیگر گزینههای مطرح شده برای عبور قطار قم تهران اصفهان از شهر قم بود.
بهشتی با اشاره به تجربه ایستگاه محمدیه قطار در قم ادامه داد: حرف ما این بود که اگر این ایستگاه قرار است برای مردم قم باشد، مکانهایی مانند محمدیه و ونارچ و ... برای مردم قم مناسب نیست.
ایستگاه راه آهن قم ویژگیهای ممتازی دارد
وی با اشاره به اصرار وزیر راه و شهرسازی برای آمدن قطار پر سرعت به ایستگاه مرکزی قم گفت: ایستگاه راه آهن قم ویژگیهای ممتازی دارد از جمله اینکه در هسته مرکزی شهر و ۵۰۰ متری حرم مطهر قرار داد و حتی طرحی تصویب شد که بر اساس آن خیابانی از این ایستگاه به سوی حرم مطهر احداث شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم تصریح کرد: به دلیل محدودیتهایی که وجود داشت گزینههای مختلفی مطرح میشد که از مشاور خواستیم در این زمینه مطالعات دقیقی داشته باشد.
وی افزود: با توجه به حجم مالی پروژه توقع ما این است که باید خدمت زیادی داشته باشد. وزیر راه و شهرسازی در فروردین سال گذشته صورت جلسهای را امضا کردند و تصمیم گرفته شد که قطار پر سرعت از ایستگاه مرکزی قم عبور کند و نقطه تبادلی با متروی قم داشته باشد.
بهشتی با اشاره به اینکه تمام مدیران استان معتقد هستند قطار داخل شهر قم باید از زیر سطح عبور کند اظهار کرد: همین خطوطی که در حال حاضر روی شهر قرار دارند یک سری معضلاتی دارند و نارضایتیهایی برای مردم ایجاد کرده است. حتی در مناطقی که ارتباط ریلی قطع شده مردم به دنبال جمع شدن ریل هستند.
احیای ریل جمکران
وی با اشاره به اینکه هزینههای عبور زیرسطحی و روی سطح تفاوت قابل توجه ندارد افزود: تمایل راه آهن این است که قطار به صورت آنتنی از شهر قم عبور کرده و به ایستگاه مرکزی برود. در واقع دوستان به دنبال این هستند که ریل جمکران را احیا کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم گفت: ما به راه آهن اعلام کردیم که مشکلی با احیای ریل جمکران نداریم اما این کار باید زیر سطحی صورت بگیرد.
وی با اشاره به وجود اختلاف نظرهای شدید در این زمینه تصریح کرد: یک گزینه هم اخیراً مطرح شده که حدفاصل میدان ولیعصر و میدان بقیه الله است که دو و نیم کیلومتر با جمکران فاصله دارد. در این گزینه قطار از سمت بلوار خلیج فارس به صورت زیر سطحی وارد شهر قم میشود و از زیر بلوار پیامبر اعظم(ص) عبور کرده و ادامه پیدا میکند تا از کوه دوبرادران عبور کند.
بهشتی گفت: در این گزینه هم دوستان راه آهن اصرار داشتند که باید آنتنی به سوی ایستگاه مرکزی برویم که باز ما گفتیم که اگر میخواهیم به سوی ایستگاه مرکزی برویم باید از زیر سطح عبور کنیم.
وی با اشاره به اینکه در این حدفاصل ایستگاه مترو نداریم، ادامه داد: این نقطه جایی بین ایستگاه بقیه الله و ولیعصر است که میتواند یک ایستگاه جدید مترو ایجاد شده و نقطه تبادل سفر باشد. ایستگاه هم باید به طول از حدفاصل بلوار خلیج فارس تا بلوار پیامبر اعظم(ص) باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم با اشاره به مطرح بودن تمام این گزینهها اظهار کرد: از نظر من همچنان بهترین گزینه، عبور از ایستگاه مرکزی شهر قم است چرا که منجر به عدالت اجتماعی و دسترسی آسان تمام مردم قم میشود.
نظر شما