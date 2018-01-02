آغازساخت واحدهای خسارت دیده زلزله کرمانشاه/مشکل اسکان موقت نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عزیزالله مهدیان افزود: بعد از زلزله کرمانشاه که در طی چند سال اخیر بی سابقه بود بیش از ۹۰ هزار واحد خسارت دید که از این تعداد ۳۹ هزار واحد صد درصد تخریب شده بودند.
وی ادامه داد: ۲۹ هزار و ۵۹۰ واحد مسکن در روستا و ۱۰ هزار واحد در شهرها تخریب شدند.
معاون بنیاد مسکن گفت: برای واحدهایی که صددرصد تخریب شدند اسکان موقت صورت گرفت بطوریکه در روستا بیش از ۸ هزار کانکس از طریق قرارگاه خاتم وهزار کانکس از منابع بنیاد مسکن و ۲ هزار کانکس خیرین و مردم نصب کردند.
وی تاکید کرد: در روستاهای زلزله زده مشکل اسکان موقت نداریم و در مناطق شهری به صورت پرداخت اجاره بها مشکلشان حل می شود و در سرپل ذهاب هم به صورت کانکس و هم به صورت کمک اجاره (۵ میلیون تومان) به متقاضیان پرداخت می شود.
مهدیان افزود: در شهر سرپل ذهاب به اندازه کافی کانکس وجود دارد و بخشی را خیرین کمک کردند.
وی تاکید کرد: ۹۰ درصد افراد تکلیفشان دررابطه با اسکان موقت مشخص شده است.
معاون بنیاد مسکن افزود: بیش از هزار و ۹۰۰ واحد در سرپل ذهاب آوار برداری شده است.
مهدیان با اشاره به اینکه ظرف ۱۵ روز اینده کار بازسازی روستاها مشخص می شود تاکید کرد: در بحث اوار برداری برخی مصالح چون سنگ و اجر قابل استفاده هستند و می توان از این مصالح استفاده کرد.
معاون بنیاد مسکن افزود: در مناطق روستایی اوار برداری سریعتر و راحت تر کار صورت گرفت و بیش از ۶ هزار واحد در روستا آوار برداری شده است.
وی افزود: در مرحله اول با توجه به براوردهای اولیه که ارایه دادیم دولت برای ۱۱ هزار واحد مسکن روستایی مصوبه داد و اکنون مصوب دوم را نیز به دولت ارایه دادیم تا کار سریعتر صورت گیرد.
معاون بنیاد مسکن گفت: در برآورد اولیه ما ۱۱ هزار واحد روستایی ۱۰۰ و ۴ هزار و ۵۰۰ واحد شهری صد درصد تخریب شده بودند که بعد از براورد نهایی در روستاها این عدد به ۲۹ هزار و ۵۰۰ و شهری به ۱۰ هزارو ۱۹۰ واحد رسید.
مهدیان افزود: بانک ها سریعا تسهیلات را به استان ها ابلاغ کردند یک هفته بعد از حادثه تسهیلات قابل پرداخت شد و در بحث تعمیری ها ۱۶ هزار و ۳۸۳ واحد به بانک معرفی و ۸ هزار و ۸۲۹ واحد موفق به عقد قرارداد شدند و ۴ هزار و ۸۰۰ نفرنیز موفق به دریافت کمک بلاعوض شدند.
معاون بنیاد مسکن تاکید کرد: به دلیل اینکه شعبات بانکها در این مناطق بسیار کم بود روند ارایه تسهیلات کند پیش رفت و ۷ بانک عامل برای ارایه تسهیلات ۳ شعبه سیاربرای عقد قرارداد احداث کردند.
وی ادامه داد: از ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد شهری ۸۹ واحد احداثی و ۴ هزار و ۱۶۶ واحد روستایی به بانک ها معرفی شدند.
معاون بنیاد مسکن تاکید کرد: در بحث نوسازی بیش از هزار و ۴۰۲ نفر در روستاها پی کنی کردند و ۱۵۵ نفر فونداسیون ریختند و ۲۱ نفر دیوار چینی را شروع کردند و یک سقف هم در این مدت کوتاه زده شد.
