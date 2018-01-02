آغازساخت واحدهای خسارت دیده زلزله کرمانشاه/مشکل اسکان موقت نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عزیزالله مهدیان افزود: بعد از زلزله کرمانشاه که در طی چند سال اخیر بی سابقه بود بیش از ۹۰ هزار واحد خسارت دید که از این تعداد ­۳۹ هزار واحد صد درصد تخریب شده بودند.

وی ادامه داد: ۲۹ هزار و ۵۹۰ ­واحد مسکن ­در روستا و ۱۰ هزار واحد در شهرها تخریب شدند.

معاون بنیاد مسکن گفت: برای واحدهایی که صددرصد تخریب شدند اسکان موقت صورت گرفت بطوریکه ­در روستا بیش از ۸ هزار کانکس از طریق قرارگاه خاتم وهزار کانکس ­از منابع ­بنیاد مسکن ­و ۲ هزار کانکس خیرین و مردم نصب کردند.

وی تاکید کرد: در روستاهای زلزله زده مشکل اسکان موقت نداریم و در مناطق شهری به صورت پرداخت اجاره بها مشکلشان حل می شود و در سرپل ذهاب هم به صورت کانکس و هم به صورت کمک اجاره (۵ میلیون تومان) ­به متقاضیان پرداخت می شود.

مهدیان افزود: در شهر سرپل ذهاب به اندازه کافی کانکس وجود دارد و بخشی را خیرین کمک کردند.

وی تاکید کرد: ۹۰ درصد افراد تکلیفشان ­دررابطه با اسکان موقت مشخص شده است.

معاون بنیاد مسکن افزود: بیش از هزار و ۹۰۰ واحد در سرپل ذهاب آوار برداری شده است.

مهدیان با اشاره به اینکه ظرف ۱۵ روز اینده کار بازسازی روستاها مشخص می شود تاکید کرد: در بحث اوار برداری برخی مصالح چون سنگ و اجر قابل استفاده هستند و می توان از این مصالح استفاده کرد.

معاون بنیاد مسکن افزود: در مناطق روستایی ­اوار برداری سریعتر و راحت تر کار صورت گرفت و بیش از ۶ هزار واحد در روستا آوار برداری شده است.

وی افزود: در مرحله اول با توجه به براوردهای اولیه که ارایه دادیم دولت برای ۱۱ هزار واحد مسکن روستایی ­مصوبه داد ­و اکنون مصوب دوم را نیز به دولت ارایه دادیم تا کار سریعتر صورت گیرد.

معاون بنیاد مسکن گفت: در برآورد اولیه ما ­۱۱ هزار واحد روستایی ۱۰۰ و ۴ هزار و ۵۰۰ واحد شهری صد درصد تخریب شده بودند که بعد از براورد نهایی در روستاها این عدد به ­۲۹ هزار و ۵۰۰ و شهری به ۱۰ هزارو ۱۹۰ واحد رسید.

مهدیان افزود: بانک ها ­سریعا تسهیلات را به استان ها ابلاغ کردند یک هفته بعد از حادثه تسهیلات قابل پرداخت شد و در بحث تعمیری ها ۱۶ هزار و ۳۸۳ واحد به بانک معرفی و ۸ هزار و ۸۲۹ واحد موفق به عقد قرارداد شدند و ۴ هزار و ۸۰۰ نفرنیز موفق به دریافت ­کمک بلاعوض شدند.

معاون بنیاد مسکن تاکید کرد: به دلیل اینکه شعبات بانکها در این مناطق بسیار کم بود روند ارایه تسهیلات کند پیش رفت ­و ۷ بانک عامل برای ارایه تسهیلات ۳ شعبه سیاربرای عقد قرارداد ­احداث کردند.

وی ادامه داد: از ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد شهری ۸۹ واحد احداثی ­و ۴ هزار و ۱۶۶ واحد روستایی به بانک ها ­معرفی شدند.

معاون بنیاد مسکن تاکید کرد: در بحث نوسازی ­بیش از هزار و ۴۰۲ نفر در روستاها پی کنی کردند ­و ۱۵۵ نفر فونداسیون ریختند و ۲۱ نفر دیوار چینی را ­شروع کردند و یک سقف هم در این مدت کوتاه زده شد.