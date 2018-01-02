بارش برف در استان های غربی و شمالی/ لزوم استفاده از زنجیر چرخ

به گزارش خبرنگار مهر، برابر آخرین گزارش های دریافتی پلیس راهور شاهد ترافیک نمیه سنگین در محورهای پاکدشت-تهران و شهریار - تهران، آزادراه قزوین-کرج (محدوده مهرویلا و پل فردیس) و آزادراه کرج-تهران (محدوده پل کلاک و گرمدره) هستیم.

بر اساس این گزارش، همچنین بارش برف در ارتفاعات استان همدان و همچنین در محورهای اراک- بروجرد، اراک- ملایر و ساوه-همدان در استان مرکزی گزارش شده است.

همچنین در محور پونل- خلخال در استان گیلان، پاوه – مریوان در استان کرمانشاه، بانه – قروه در استان کردستان، ارتفاعات کرج – چالوس در استان‌های البرز و مازندران بارش برف را داریم.

پلیس راهور به رانندگان توصیه کرد ‌با توجه به وجود این وضعیت رانندگان حتما برای تردد در این مسیرها از زنجیر چرخ استفاده کنند.

همچنین در گزارش پلیس راهور آمده است اکثر محورهای استان‌های همدان گیلان، کهگیلویه و بویراحمد ، قزوین و آذربایجان غربی با بارش باران همراه است. ضمن اینکه این وضعیت در محورهای کوهرنگ- ایذه در استان چهارمحال و بختیاری و سوادکوده- رامسر در استان مازنداران هم مشاهده می‌شود.

در گزارش مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور آمده است: پدیده مه گرفتگی همراه با کاهش دید در محورهای فیروزکوه- کارسالار و دهانه شمالی تونل کندوان مشاهده می‌شود.