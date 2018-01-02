  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۶

لپ تاپ کاملا تاشوی سامسونگ با دوربین قدرتمند

لپ تاپ کاملا تاشوی سامسونگ با دوربین قدرتمند

سامسونگ بعد از عرضه دو لپ تاپ کروم بوک پلاس و کروم بوک پرو، محصول جدیدی با صفحه کلید کاملا جداشونده و سیستم عامل کروم طراحی و آماده عرضه به بازار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دولوپر، این لپ تاپ که ناتیلوس نام دارد مجهز به حسگر دوربین قدرتمند  imx۲۵۸ است که باعث خواهد شد بتوان با جدا کردن صفحه کلید از آن از این محصول برای تهیه عکس های باکیفیت بالا استفاده کرد.

گفته می شود دقت دوربین این لپ تاپ ۱۳ مگاپیکسل خواهد بود و کیفیت دوربین یادشده با کیفیت دوربین های گوشی های هوشمند قدرتمندی همچون جی ۶، ردمی نوت ۴ و غیره برابری خواهد کرد. البته کیفیت بالای عکس های ناتیلوس تنها مربوط به این حسگر نیست و استفاده از دیگر سخت افزارهای قدرتمند نیز در این مساله تاثیرگذار است.

دوربین یادشده برای ضبط ویدئو با کیفیت ۷۲۰ پیکسل نیز قابل استفاده است که این امر در لپ تاپ ها و تبلت ها امری کم سابقه محسوب می شود. هنوز در مورد قیمت، زمان عرضه و دیگر مشخصات سخت افزاری این لپ تاپ خبر دقیقی منتشر نشده است.

کد مطلب 4189050

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها