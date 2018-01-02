این ربات دراز و نشست می رود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، گروهی از محققان ژاپنی یک «ربات انسان نمای مقلد» ساخته اند که آناتومی آن شبیه اسکلت عضلانی یک پسربچه است. ربات مذکور Kengoro نام گرفته و مثل انسان می تواند حرکات ورزشی مانند دراز و نشست را انجام دهد!

البته چندسالی است که محققان در آزمایشگاه JSK در دانشگاه توکیو مشغول ساخت این ربات هستند. Kengoro پیشرفته ترین نسخه از مجموعه رباتی است که در سال ۲۰۰۱ میلادی و با نام Kenta رونمایی شد.

هدف از این تحقیق ساخت رباتی است که بتواند رفتاری کاملا شبیه انسان داشته باشد. چنین رباتی کاربردهای فراوانی دارد از جمله به کارگیری در آزمایش های خودرو تا بهبود تحلیل وضعیت ورزشکاران.

به هرحال این سیستم فرایندی را تقلید می کند که به عرق کردن در انسان منجر می شود. این فرایند عملکردی جالب دارد و برای اجتناب از جاری شدن آب در اسکلت ربات و خروج بخار آن، دریچه های کوچکی در آن ساخته شده است.