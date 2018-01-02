  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۸

این ربات دراز و نشست می رود!

این ربات دراز و نشست می رود!

محققان ژاپنی رباتی انسان نما ساخته اند که حرکات انسان را کاملا تقلید می کند و می تواند دراز و نشست برود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، گروهی از محققان ژاپنی یک «ربات انسان نمای مقلد» ساخته اند که آناتومی آن شبیه اسکلت عضلانی یک پسربچه است. ربات مذکور Kengoro نام گرفته و مثل انسان می تواند حرکات ورزشی مانند دراز و نشست را انجام دهد!

البته چندسالی است که محققان در آزمایشگاه JSK در دانشگاه توکیو مشغول ساخت این ربات هستند. Kengoro  پیشرفته ترین نسخه از مجموعه رباتی است که در سال ۲۰۰۱ میلادی و با نام Kenta رونمایی شد.

هدف از این تحقیق ساخت رباتی است که بتواند رفتاری کاملا شبیه انسان داشته باشد. چنین رباتی کاربردهای فراوانی دارد از جمله به کارگیری در آزمایش های خودرو تا بهبود تحلیل وضعیت ورزشکاران.

به هرحال این سیستم فرایندی را تقلید می کند که به عرق کردن در انسان منجر می شود. این فرایند عملکردی جالب دارد و برای اجتناب از جاری شدن آب در اسکلت ربات و خروج بخار آن، دریچه های کوچکی در آن ساخته شده است.

کد مطلب 4189052
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها