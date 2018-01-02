کسب رتبه دوم ایران در بخش ناوبری فضایی در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی در خصوص وضعیت ایران در حوزه فناوری فضایی در منطقه، بیان کرد: برای درک بهتر از وضعیت ایران در میان کشورهای منطقه اقدام به ترازیابی در بخش‌های مختلف کردیم که در این ترازیابی نتایج قابل قبولی به دست آمد.

رئیس مرکز ملی فضایی ایران افزود: بر این اساس ایران در زمینه پرتاب و زیر ساخت‌ها رتبه دوم، در علوم اکتشافات رتبه دوم، در بخش سنجش از راه دور پنجم، در حوزه مخابرات رتبه هفتم، در بخش فناوری‌های ماهواره رتبه پنجم و در بخش ناوبری رتبه دوم در منطقه را از آن خود کرده است.

به گفته منطقی، راه اندازی ۶ کمیته تخصصی در حوزه سنجش از راه دور و تعریف پروژه‌ مطالعاتی در زمینه کاربردهای فضایی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی از دیگر برنامه‌های اجرایی در این زمینه است.