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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹

رئیس مرکز ملی فضایی :

کسب رتبه دوم ایران در بخش ناوبری فضایی در منطقه

کسب رتبه دوم ایران در بخش ناوبری فضایی در منطقه

رئیس مرکز ملی فضایی ایران گفت: کسب رتبه دوم ایران در منطقه در بخش ناوبری فضایی رتبه قابل قبولی است ولی باید تلاش کنیم به رتبه اول منطقه ارتقا یابیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی در خصوص وضعیت ایران در حوزه فناوری فضایی در منطقه، بیان کرد: برای درک بهتر از وضعیت ایران در میان کشورهای منطقه اقدام به ترازیابی در بخش‌های مختلف کردیم که در این ترازیابی نتایج قابل قبولی به دست آمد.

رئیس مرکز ملی فضایی ایران افزود: بر این اساس ایران در زمینه پرتاب و زیر ساخت‌ها رتبه دوم، در علوم اکتشافات رتبه دوم، در بخش سنجش از راه دور پنجم، در حوزه مخابرات رتبه هفتم، در بخش فناوری‌های ماهواره رتبه پنجم و در بخش ناوبری رتبه دوم در منطقه را از آن خود کرده است.

به گفته منطقی، راه اندازی ۶ کمیته تخصصی در حوزه سنجش از راه دور و تعریف پروژه‌ مطالعاتی در زمینه کاربردهای فضایی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی از دیگر برنامه‌های اجرایی در این زمینه است.

کد مطلب 4189057

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