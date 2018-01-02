به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از پایگاه اطلاع رسانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در دیدار فرمانده و پرسنل مرکز آموزش شهید بهشتی ناجا اصفهان اظهار داشت: برخی عنوان کردند که چرا باید با داعش بجنگیم در این راستا پس از اتفاقاتی که در مجلس شورای اسلامی رخ داد همه فهمیدند که اگر با آن‌ها نجنگیم باید در خیابان‌های تهران مبارزه کنیم، بنابراین مسئولان باید بدانند که قبل از اینکه دشمن وارد کشور شود باید آن را از پای درآورد.

وی با بیان اینکه پیروزی‌های جبهه مقاومت در عراق و سوریه، عزت ایران اسلامی بیشتر شده است، گفت: ابرقدرت کشوری است که هنگامی که جنگی را به راه انداخت بتواند آن را جمع کند، آمریکایی‌ها در عراق و سوریه، جنگ به راه انداختند اما نتوانستند آن را جمع کنند و ایران این کار را انجام داد این اقدامات توانست پوزه ابرقدرت‌ها را به خاک بمالد و آمریکایی‌ها به این موضوع اذعان کردند.

امام جمعه اصفهان با اشاره به موضوعاتی که پرسنل انتظامی را تهدید می‌کند، تاکید کرد: در روایت داریم که« إنّ الشّیطان یُدیرُ ابن آدَم فِی کُلّ شَئ، فإذَا أعیَاهُ جَثَم لَه عِندَ المَال فَأخَذَ بِرَقبَته؛ شیطان آدمی را همه‌جا می‌چرخاند و چون او را خسته و درمانده کرد، نزدیک ثروت کمین می‌کند و گردنش را می گیرد».

وی ادامه داد: از سوی دیگر براساس آیات قرآن کریم شیطان، خطاب به خداوند متعال می‌گوید، حال که من را از درگاهت بیرون کردی، نمی‌گذارم کسی به راه تو بیاید مگر بندگان مخلصت.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان بیان کرد: نیروی انتظامی با دیگر نیروهای مسلح تفاوت دارد چرا که در دل مردم است و با مردم معاشرت دارد و وسوسه‌های شیطانی برای آن‌ها فراهم است بنابراین باید مراقب بود تا جان و روح معنوی انسان در برابر این وسوسه‌ها محافظت شود.

وی با اشاره به فرمایش امام علی(ع) که می‌فرمایند، نیروهای مسلح عزت برای دین، زینت برای رهبران دینی و راه امنیت مردم هستند، اضافه کرد: نیروی انتظامی باید برخوردی مناسب با مردم داشته باشد و با کمال ادب و نیت خالص، پاسخگوی آن‌ها باشد و نسبت به هیچ چیزی طمع نداشته باشد.