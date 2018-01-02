عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در پی حوادث روزهای گذشته و اغتشاشات اخیر اقشار مختلف مردم، مسئولین، هیئات مذهبی و... از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تقاضای برگزاری یک راهپیمایی باشکوه و پرشور علیه فتنه اخیر مستکبرین را دادند.

وی افزود: اغتشاشات اخیر از توطئه های اخیر استکبار به پشتیبانی و محوریت آل سعود و رژیم صهیونیستی است که به لطف خدا و با بصیرت ملت همیشه در صحنه خنثی خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، زمان برگزاری این راهپیمایی را ساعت ۱۰ صبح فردا چهارشنبه ۱۳ دی ماه اعلام کرد و گفت: این راهپیمایی از چهار راه مدرس تا میدان آزادی کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی از حضور اقشار مختلف مردم، مسئولین، دانشجویان، دانش آموزان، فرهنگیان، ائمه جمعه و جماعات و... در این راهپیمایی ضد استکباری خبر داد.