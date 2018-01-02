ملیکا وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در بازی رفت مرحله پلی آف سوپر لیگ B بسکتبال زنان کشور برابر تیم بسکتبال آرارات اصفهان که در تهران برگزار شد اسیر بازی بسیار خوب تیم آرارات شدیم به طوری که به نحو عجیبی همه پرتاب‌های آن‌ها منجر به گل می‌شد و در پرتاب‌های ۳ امتیازی نیز موفق عمل می‌کردند.

وی افزود: یکی از علل عمده شکست ما برابر آرارات اصفهان این بود که توصیه‌های مربیان را در زمین به کار نبستیم در حالی که اگر تیزهوشی بیشتری به خرج می‌دادیم شاید می‌توانستیم سرنوشت دیگری برای این بازی رقم بزنیم اما هنوز چیزی برای نادر شیمی تمام نشده است.

بازیکن بومی تیم بسکتبال نادر شیمی قم گفت: بازی همیشگی خود را ارائه ندادیم اما می‌توانیم در بازی برگشت این شکست را جبران کنیم. بازیکنان نادر شیمی در روز خوب خود قرار نداشتند و حریف هم به قدری در شوت‌ها دقیق بود که بعید می دانم آمار شوت‌های منجر به گل آن‌ها در لیگ مردان هم ثبت شده باشد.

وکیلی بیان داشت: هنوز بازی برگشت برابر تیم آرارت باقی مانده است و در صورتی که بتوانیم این تیم را شکست دهیم فرصت دیگری برای صعود به دست می‌آید و کار به مسابقه سوم می‌کشد و با توجه به توانایی فنی بازیکنان تیم نادر شیمی، این توان را در تیم می‌بینم که بتوانیم آرارات را حذف کنیم.

وی عنوان کرد: شرایط روانی و اتحاد و همبستگی خوبی بین بازیکنان و اعضای کادر فنی برقرار است و حمایت خوبی از تیم از سوی باشگاه صورت گرفته است و حضور نادر شیمی در سوپر لیگ به دختران بسکتبالیست قم این فرصت را داده است که بتوانند در سطح اول بسکتبال ایران به میدان بروند.

بازیکن بومی تیم بسکتبال نادر شیمی قم تصریح کرد: برخی عنوان می‌کنند که چرا بخشی از تیم نادر شیمی غیر بومی است در حالی که این موضوع در مورد سایر تیم‌ها هم صادق است و وقتی یک تیم در سطح عالی یک رشته ورزشی به صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کند باید از بهترین بازیکنان استفاده کند و دیگر محل تولد آن بازیکن مهم نیست و این که بازیکنان قمی در این سطح حضور دارند باید برای بسکتبال قم جای خوشحالی داشته باشد.