هنرنمایی اهالی موسیقی درجشنواره فجر

به گزارش خبرنگار مهر، امسال جشنواره موسیقی فجر شیراز در تالارهای حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز و احسان با حضور گروه های پاپ و برگزیده ای از جشنواره گروه نوازی برگزار می شود که پیش از آن با تمدید اجرای گروه «هوروش بند»، ۱۶ و ۱۷ دی ماه در سالن تئاتر سعدی مجتمع فرهنیگان شیراز بار دیگر به هنرنمایی می پردازند.

تک اجرای حجت اشرف زاده در تالار احسان/گروه سون در راه شیراز

بر این اساس، در ادامه، از دوشنبه ۲۵ دی ماه ساعت ۱۷.۳۰ تالار حافظ به استقبال اجرای گروه «ماکان بند» می رود و یک سانس دیگر در ساعت ۲۰.۳۰ اجرا خواهد داشت، این در حالیست که در روز یادشده ساعت ۲۰.۳۰ حجت اشرف زاده در تالار احسان به روی صحنه می رود

سپس، سه شنبه ۲۶ دی جاری اعضای گروه سون در سانس های ۱۷.۳۰ و ۲۰.۳۰ در تالار حافظ اجرا خواهند داشت و در ساعت ۲۰.۳۰ تالار احسان میزبان برگزیده جشنواره گروه نوازی فارس است. این در حالیست که چهارشنبه ۲۷ دی ماه، مهدی جهانی در سانس های تالار حافظ به صحنه می رود و گروه رناک هم در ساعت ۲۰.۳۰ اجرایی در تالار سعدی مجتمع فرهنگیان دارد.

در ادامه برنامه های جشنواره موسیقی فجر شیراز، پنجشنبه ۲۸ دی ماه شهاب جعفری در ساعت ۱۷.۳۰ و ۲۰.۳۰ میهمان تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس است و کنسرت سالار عقیلی ساعت ۲۰.۳۰ در سالن تشریفات مجتمع رفاهی دانشگاه شیراز به صحنه می رود.

رضا یزدانی پای ثابت جشنواره فجر شیراز/طنین آوای محمد معتمدی سالن سعدی

این در حالیست که در جشنواره موسیقی فجر شیراز به سیاق سال های گذشته رضا یزدانی، خواننده پاپ حضور دارد و روز جمعه ۲۹ دی ماه ۲ نوبت اجرای تالار حافظ را به خود اختصاص داده است و محمد معتمدی در سالن آمفی تئاتر مجتمع رفاهی دانشگاه شیراز ساعت ۲۰.۳۰ اجرا خواهد داشت.

از روز شنبه ۳۰ دی ماه برنامه های جشنواره موسیقی فجر شیراز ساعت های پر اجرایی را تجربه خواهد کرد و برنامه های ابتدا از ساعت ۱۷.۳۰ با کنسرت امیرحسین گلاب در تالار حافظ آغاز و در ادامه ضمن اجرای دوباره این خواننده موسیقی پاپ در ساعت ۲۰.۳۰، سینا سرلک هم در سالن مجتمع فرهنگیان روی صحنه می رود و همزمان برگزیده ای از جشنواره گروه نوازی به میزبانی تالار احسان در میدان احسان شیراز اجرا خواهد شد.

حسین خواجه امیری(ایرج) در سالن تشریفات/برگزیده گروه نوازی در تالار احسان

امیرحسن گلاب، خواننده موسیقی پاپ باردیگر در روز یکشنبه اول بهمن ماه در تالار حافظ دو نوبت اجرا خواهد داشت و حسین خواجه امیری در نوبت ساعت ۲۰.۳۰ سالن تشریفات مجتمع رفاهی دانشگاه شیراز اجرای زنده دارد. این در حالیست که همزمان با خواجه امیری، در ساعت یاد شده تالار احسان میزبان برگزیده جشنواره گروه نوازی استان فارس است.

در نهایت دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ که روز پایانی جشنواره به شمار می رود، در نوبت های ۱۷.۳۰ و ۲۰.۳۰ تالار حافظ، بابک جهانبخش، خواننده موسیقی پاپ میهمان جشنواره موسیقی فجر شیراز خواهد بود و نوبت ۲۰.۳۰ سان تشریفات مجتمع دانشگاه شیراز به هنرنمایی علیرضا افتخاری اختصاص یافته و همزمان با آن برگزیده جشنواره گروه نوازی در سالن احسان ادامه می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره موسیقی فجر شیراز توسط انجمن موسیقی فارس با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار می شود.