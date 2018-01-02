هوای کرج و فردیس در وضعیت ناسالم قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان البرز شاخص کیفیت هوای شهرستان‌ کرج با قرار گرفتن روی عدد ۱۱۷ برای گروه‌های حساس ناسالم است.

همچنین شاخص کیفیت هوای شهرستان‌ فردیس یا قرار گرفتن روی اعداد ۱۱۸ برای گروه‌های حساس در وضعیت ناسالم قرار دارد.

در گزارش اداره کل محیط زیست استان به شاخص کیفیت هوای دیگر شهرستان‌های استان اشاره ای نشده است.

گفتنی است؛ زمانی که شاخص کیفیت هوا بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ قرار بگیرد وضعیت هوا برای همه گروه‌ها ناسالم می‌شود.

به همین منظور متولیان امر با توجه به افزایش قابل‌توجه بیماری‌های قلبی، ریوی و همچنین افزایش قابل‌توجه علائم تنفسی در کل جمعیت توصیه می‌کنند افراد مبتلابه این بیماری‌ها، سالمندان و کودکان از هرگونه فعالیت فیزیکی خارج از منزل اجتناب کنند.