کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت یورو و پوند مبادله ای

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (سه شنبه دوازدهم دی ماه) با ۲ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۳۶ هزار و ۵۷ ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۴۴ ریال افزایش نسبت به روز دوشنبه ۴۸ هزار و ۷۲۷ ریال و هر یورو با ۳۱ ریال افزایش ۴۳ هزار و ۳۲۰ ریال ارزش گذاری شد.

براین اساس هر فرانک سوییس ۳۷ هزار و ۳۰ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۱۳ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۴۰۵ ریال، کرون دانمارک ۵ هزار و ۸۲۰ ریال، روپیه هند ۵۶۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۹ هزار و ۸۱۹ ریال، دینار کویت ۱۱۹ هزار و ۳۳۹ ریال، صد روپیه پاکستان ۳۲ هزار و ۵۸۷ ریال، صد ین ژاپن ۳۱ هزار و ۹۸۸ ریال دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۶۱۴ ریال، ریال عمان ۹۳ هزار و ۷۷۷ ریال و دلار کانادا ۲۸ هزار و ۷۵۶ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۱۵ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۵۲۸ ریال، روبل روسیه ۶۲۷ ریال، ریال قطر ۹ هزار و ۹۰۶ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۳۵ ریال، لیر سوریه ۷۱ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۲۳۷ ریال، ریال سعودی ۹ هزار و ۶۱۶ ریال، دینار بحرین ۹۵ هزار و ۸۹۶ ریال، دلار سنگاپور ۲۷ هزار و ۴۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۴۸ ریال و صد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۱۹۵ ریال تعیین شد.

نرخ صد درام ارمنستان ۷ هزار و ۴۴۹ ریال، دینار لیبی ۲۶ هزار و ۵۱۱ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۵۴۶ ریال، صد بات تایلند ۱۱۰ هزار و ۸۵۹ ریال، رینگیت مالزی ۸ هزار و ۸۹۸ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۳ هزار و ۹۱۰ ریال، صد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۸۵۸ ریال، افغانی افغانستان ۵۱۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۸ هزار و ۱۹۴ ریال، منات آذربایجان ۲۱ هزار و ۲۱۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۸۶ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۶۱۱ ریال ارزشگذاری شد.