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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۳

بانک مرکزی اعلام کرد؛

کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت یورو و پوند مبادله ای

کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت یورو و پوند مبادله ای

بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۱۵ ارز از جمله دلار نسبت به روز دوشنبه کاهش وقیمت۱۸واحد پولی دیگر مانند یورو وپوند افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (سه شنبه دوازدهم دی ماه) با ۲ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۳۶ هزار و ۵۷ ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۴۴ ریال افزایش نسبت به روز دوشنبه ۴۸ هزار و ۷۲۷ ریال و هر یورو با ۳۱ ریال افزایش ۴۳ هزار و ۳۲۰ ریال ارزش گذاری شد.

براین اساس هر فرانک سوییس ۳۷ هزار و ۳۰ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۱۳ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۴۰۵ ریال، کرون دانمارک ۵ هزار و ۸۲۰ ریال، روپیه هند ۵۶۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۹ هزار و ۸۱۹ ریال، دینار کویت ۱۱۹ هزار و ۳۳۹ ریال، صد روپیه پاکستان ۳۲ هزار و ۵۸۷ ریال، صد ین ژاپن ۳۱ هزار و ۹۸۸ ریال دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۶۱۴ ریال، ریال عمان ۹۳ هزار و ۷۷۷ ریال و دلار کانادا ۲۸ هزار و ۷۵۶ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۱۵ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۵۲۸ ریال، روبل روسیه ۶۲۷ ریال، ریال قطر ۹ هزار و ۹۰۶ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۳۵ ریال، لیر سوریه ۷۱ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۲۳۷ ریال، ریال سعودی ۹ هزار و ۶۱۶ ریال، دینار بحرین ۹۵ هزار و ۸۹۶ ریال، دلار سنگاپور ۲۷ هزار و ۴۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۴۸ ریال و صد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۱۹۵ ریال تعیین شد.

نرخ صد درام ارمنستان ۷ هزار و ۴۴۹ ریال، دینار لیبی ۲۶ هزار و ۵۱۱ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۵۴۶ ریال، صد بات تایلند ۱۱۰ هزار و ۸۵۹ ریال، رینگیت مالزی ۸ هزار و ۸۹۸ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۳ هزار و ۹۱۰ ریال، صد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۸۵۸ ریال، افغانی افغانستان ۵۱۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۸ هزار و ۱۹۴ ریال، منات آذربایجان ۲۱ هزار و ۲۱۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۸۶ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۶۱۱ ریال ارزشگذاری شد.

کد مطلب 4189077

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