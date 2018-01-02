آشوب در زندانی در برزیل ۲۳ کشته و زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، تلاش برای فرار زندانیان در برزیل به کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن ۱۴ نفر دیگر منجر شد.

این آشوب در زندان «آپارسیدا دگویانیا» در شهر «گوئیاس» رخ داد.

این تازه ترین مورد از شورش و آشوب در زندان های برزیل طی ماه های اخیر به شمار می رود. خشونت و شورش در زندان های برزیل طی ماه های گذشته تعداد زیادی قربانی داشته است.

به نوشته این روزنامه، ۱۰۶ زندانی موفق به فرار شده اند. البته مقام های امنیتی توانسته اند ۲۷ زندانی را بار دیگر دستگیر کنند ولی بقیه زندانیان همچنان متواری هستند.