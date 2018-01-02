به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی ضمن ابراز تاسف از اتفاقات و ناآرامی‌های اخیر در تهران و چند شهر دیگر، گفت: هنوز درباره منشاء و سازماندهی اتفاقات اخیر اطلاعات دقیقی به شورای شهر داده نشده است، از نیروهای امنیتی دولت، وزارت کشور و... می خواهیم که اگر اطلاعی در این زمینه دارند به نمایندگان مردم هم بدهند تا اگر کمکی بر می‌آید انجام دهیم.

هاشمی با بیان اینکه باید اقدامات فراتری برای تسهیل شرایط اقتصادی به خصوص برای اقشار متوسط و پایین انجام شود، گفت:‌امید است دولت و مسئولان برای عبور از این شرایط، راهکاری برای تسهیل اقتصادی ارائه کنند و به برخی از راه حل‌ها توجه شود چرا که عبور از شرایط فعلی با وحدت ملی و مسئولیت پذیری ممکن خواهد بود.

هاشمی همچنین ضمن تذکر به اعضای شورای بابت دیر آمدنشان به صحن و آغاز با تاخیر جلسه شورا گفت: از همگان از جمله خبرنگاران و مدعوین پوزش می خواهم که جلسه با تاخیر ناخواسته شروع شد.

وی افزود: اعضا می‌توانستند با توجه به اینکه اطلاع داشتند که برخی از اعضا بیمار هستند به موقع به صحن برسانند و امید است در ادامه جلسات باقی مانده شاهد چنین تاخیرهایی نباشیم.

رییس شورای شهر تهران ضمن تبریک به الویری به دلیل انتخاب به عنوان رییس شورای عالی استان‌ ها گفت:‌ امیدواریم از این ظرفیت استفاده کرده و ارتباط خوبی با دولت و مجلس برقرار کنیم.