به گزارش خبرنگار مهر، برنامه نیم فصل دوم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور اعلام شد و تیم فوتبال صبای قم در بخش دوم این رقابت‌ها کار خود را از هفدهم دی ماه آغاز می‌کند و سپس به طور مداوم تا پایان فصل به میدان می‌رود.

صبای قم که اکنون با حضور مرتضی امینی بر روی نیمکت خود به دنبال تحول در نیم فصل دوم است رکورددار تغییر مربی در لیگ‌های فوتبال ایران است و ششمین مربی از ابتدای فصل را به عنوان سرمربی خود معرفی کرده است.

صبا در لیگ دسته اول کشور، در جدول ۱۸ تیمی این رقابت‌ها تیم ماقبل آخر جدول است و به همراه تیم راه آهن تهران جدی‌ترین گزینه سقوط به دسته دوم به شمار می‌رود گرچه ۲ تیم دیگر هم غیر از ۲ تیم انتهای جدول به دسته دوم سقوط می‌کنند و با این اوصاف کار صبا برای بقا بسیار دشوار است.

بر اساس برنامه نیم فصل دوم لیگ دسته اول، تیم صبای قم اولین مسابقه خود را در این مقطع روز یکشنبه ۱۷ دی در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌کند و از ساعت ۱۴ این روز در چارچوب هفته هجدهم لیگ دسته اول به مصاف تیم آلومینیوم اراک می‌رود در حالی که بازی رفت دو تیم به تساوی بدون گل انجامید.

صبا سپس یک هفته بعد راهی خوزستان می‌شود و یکشنبه ۲۴ دی اولین بازی خارج از خانه خود در نیم فصل دوم را برابر تیم صدرنشین و مدعی جدی صعود به لیگ برتر یعنی نفت مسجد سلیمان برگزار می‌کند در شرایطی که صبا در بازی رفت در قم یک بر صفر به این تیم باخته بود.

خونه به خونه بابل، ملوان بندر انزلی و ایران جوان بوشهر به ترتیب حریفان بعدی تیم صبای قم هستند و در ادامه، صبای قم با تیم‌های گل گهر سیرجان، آینده سازان برق جدید شیراز و شهرداری ماهشهر روبرو خواهد شد و لیگ دسته اول طبق برنامه دهم اردیبهشت سال آینده برای صبا به پایان می‌رسد.