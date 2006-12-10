اکثر آمریکایی ها با گزارش گروه تحقیق عراق موافق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر ، نظرسنجی انجام شده نشان می دهد که فقط 20 درصد مردم آمریکا با گزارش گروه تحقیق عراق مخالف هستند.

بر اساس این نظرسنجی که توسط مجله نیوزویک انجام شده و 1000 شهروند آمریکایی در آن شرکت کرده اند؛ 65 درصد آمریکاییها با پیشنهاد گروه تحقیق مبنی بر کاهش کمک های اقتصادی و نظامی به دولت عراق موافق هستند و 57 درصد آمریکا نیز معتقدند بوش باید پیشنهاد گروه تحقیق را مبنی بر استفاده از قدرت ایران و سوریه برای حل بحران عراق و مذاکره با این دو کشور اجرا کند.

بر همین اساس 61 درصد آمریکاییها نیز با طرح کمیته بیکر - همیلتون مبنی بر اینکه آمریکا باید تلاش های جدیدی برای حل مناقشه میان فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی انجام دهد، موافق هستند.

از سوی دیگر 68 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقدند که آمریکا در عراق شکست خورده و 53 درصد نیز معتقدند حمله به عراق اشتباه بوده است.

همچنین 62 درصد مردم آمریکا خواهان تعیین یک برنامه زمانبندی شده برای بازگشت نظامیان به کشور خود هستند و از سوی دیگر 68 درصد مردم با ادامه ماموریت نظامیان آمریکا فقط برای یک سال موافق بودند.

این گزارش در ادامه می افزاید که فقط 23 درصد شرکت کنندگان در نظر سنجی با نظر بوش مبنی بر ادامه حضور نظامیان آمریکا در عراق موافق بودند.