سهام آسیایی به اوج ۱۰ ساله خود رسید/دلار به افسردگی دچار شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، امروز سهشنبه با آغاز معاملات سال نو، پس از این که بررسیها نشان داد تولید چین به شکل غافلگیرکنندهای تقویت شده است، سهام آسیایی رکورد ۱۰ ساله زد و در عین حال، با وضعیت بیمارگونه دلار، یورو به فاصله نزدیکی از بالاترین رکورد ۲۰۱۷ خود در برابر آن دست یافت.
حالوهوای بازار همچنین به واسطه اخبارمربوط به پیشنهاد شاخه زیتون کرهشمالی به کرهجنوبی تقویت شد؛ کیم جون اون گفت: از گفتگو با سئول استقبال میکند.
گستردهترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه در خارج ژاپن اماسسیآی، با جهشی ۰.۹ درصدی به سطحی دست یافت که از ۲۰۰۷ تا کنون دیده نشده بود. این شاخص تنها در سال گذشته یک سوم ارزش خود رشد کرد.
نیکی ژاپن به علت تعطیلات رسمی این کشور بسته بود. شاخص ایمینی اساندپی ۵۰۰ افزایشی ۰.۱ درصدی به دست آورد و با پیشبینی بازگشایی بهتر بورسهای اروپایی، تقویت شد.
پس از این که شاخص کاچین صنایع چین، در ماه دسامبر با بالاترین میزان چهار ماهه خود، ۵۱.۵، رسید، شاخص شرکتهای بزرگ چین در بورس شانگهای، ۱.۲ درصد اوج گرفت درحالیکه پیشبینی شده بود با افت روبرو شود.
این آمار نشاندهنده سرسختی دومین اقتصاد بزرگ جهان حتی در شرایطیست که پکن آلودگی صنعتی را محدود کرده است و درحال مهندسی آرام کردن بازار املاک است.
در باراز ارز دلار همچنان با بیتوجهی روبرو شد و در مقابل سبدی از ارزهام مه به پایینترین میزان ۳ ماهه خود رسید. روز سهشنبه یورو در نرخ ۱.۲۰۱۷ دلار و در فاصله نزدیکی با رکورد ۱.۲۰۲۸ دلار، معامله شد.
تاجران خوشبین هستند که یورو خواهد توانست از رکورد ۱.۲۰۹۲ دلار هم فراتر برود؛ سطحی که آخرین بار در اواخر ۲۰۱۴ به آن دست یافته بود.
در برابر ین هم دلار روز سختی را تجربه کرد و به نرخ ۱۱۲.۷۰ ین رسید.
افت دلار با تقویت تقاضای چین مواجه شده است چراکه آنها از قیمتگذاری کالاها به این ارز سود بردهاند.
در بازار فلزات گرانبها، قیمت مس با اندکی کاهش در روز سهشنبه به ۷۲۲۳.۵۰ دلار برای هر تن دست یافت اما این به دنبال یک رشد ۳۱ درصدی در سال ۲۰۱۷ و رسیدن به اوج ۴ ساله قیمت مس، اتفاق افتاد.
طلا پس از این که در سال ۲۰۱۷ با ۱۳ درصد رشد به بهترین عملکرد ۷ ساله خود دست یافت، امروز با ۰.۳۷ درصد افزایش به قیمت ۱۳۰۷.۲۵ دلار برای هر اونس رسید.
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