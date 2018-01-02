پرونده ترانسفر امید نورافکن هنوز بسته نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، امید نورافکن جوان اول تیم استقلال و پدیده فصل گذشته رقابت‌های لیگ برتر در این فصل هم حضوری شایسته در ترکیب آبی پوشان داشته و جزو ارکان ثابت این تیم به شمار می‌رود.

این بازیکن در ابتدای فصل هم پیشنهاداتی از باشگاه‌های اروپایی داشت اما در نهایت ترجیح داد قراردادش را به مدت دو فصل با استقلال تمدید کند. باشگاه شارلوا که در ابتدای این فصل کاوه رضایی را از جمع آبی پوشان به خدمت گرفت، تمایل به جذب این بازیکن جوان و ملی پوش تیم استقلال هم دارد.

باوجود اینکه پیش از این گفته می‌شد وینفرد شفر با این ترانسفر مخالف است چرا که استقلال باید در سه جبهه لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا بجنگد و برای این ترانسفر یک شرط مالی بسیار بزرگ قرار داده بود، اما هنوز پرونده این انتقال کاملا بسته نشده و نورافکن فعلا شانس ترانسفر شدن دارد. البته بدیهی است که این ترانسفر در صورتی عملی خواهد شد که بابت آن مبلغ قابل توجهی به باشگاه استقلال برسد.

شاگردان شفر از ساعت ۱۴:۳۰ جمعه در چارچوب هفته هجدهم رقابت‌های لیگ برتر در تبریز میهمان تراکتورسازی هستند و به احتمال بسیار زیاد نورافکن در ترکیب ثابت آبی پوشان در این دیدار به میدان خواهد رفت.