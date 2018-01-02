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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰

عضور شورای شهر تهران عنوان کرد:

انتقاد از بی اطلاعی شورا از تغییر در نرخ عوارض تردد در طرح ترافیک

انتقاد از بی اطلاعی شورا از تغییر در نرخ عوارض تردد در طرح ترافیک

عضور شورای شهر تهران از بی اطلاعی شورا از تغییر در نرخ عوارض تردد در طرح ترافیک انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی در جلسه علنی روز سه شنبه در تذکری به معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به تغییرات اعلام شده از سوی معاونت حمل و نقل در خصوص تغییر در نرخ و نوع عوارض تردد در طرح ترافیک انتقاد کرد.

متن کامل تذکر فراهانی به شرح زیر است.

براساس نص صریح بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور موضوع وظایف شورای اسلامی شهر، تصویب لوایح، برقراری یا لغو هرگونه عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و شهرداری موظف است هرگونه تغییر در نرخ و یا نوع عوارض شهری را به تصویب شورای اسلامی برساند

در هفته ای که گذشت شاهد اعلام رسمی تغییر نوع و نرخ عوارض طرح ترافیک تهران در سال ۹۷ از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بودیم، به گونه ای که اعلام این تغییر ابهامات و مباحث متعددی را در رسانه ها و محافل کارشناسی در خصوص موفقیت یا شکست آن در بهبود وضعیت ترافیکی شهر تهران ایجاد کرد و به تناسب آن اعضای شورای شهر که از جزئیات تغییر و طرح توجیحی، کارشناسی آن بی اطلاع بودند، محل رجوع و پرسش قرار گرفتند.

اینجانب وارد محتوای طرح جدید و ارزیابی آن نمی شوم، لیکن اکنون لازم می دانم از اختیارات شورای شهر مبنی بر ضرورت تصویب هر نوع تغییر در نوع و میزان هرگونه عوارض شهری دفاع نمایم.

شورای شهر تهران از بدو تاسیس تاکنون پانزده مصوبه مجزا در موضوعات مختلف مرتبط با تردد در محدوده طرح ترافیک داشته است و در موارد متعددی اقدام به اصلاح یا تغییر نوع و میزان عوارض مربوطه کرده است؛ حال چگونه است که شهرداری این بار در رویه ای غیرمعمول بدون اطلاع و تصویب شورا اقدام به اعلام سراسری تغییر نرخ و نوع عوارض تردد در طرح ترافیک در سال جدید کرده است.

لذا از معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران می خواهم در موعد مقرر، لایحه اصلاحی مبنی بر میزان و نوع عوارض مذکور، به همراه طرح توجیحی کارشناسی شده آن را به صحن شورا جهت بررسی و تصویب نهایی ارسال فرمایند.

کد مطلب 4189100

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