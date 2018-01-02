پیشنهاد تخصیص اعتبار مرمت آثار تاریخی البرز در بودجه سال آینده

حجت الاسلام فخرالدین صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پیشینیان، پدران و نیاکان ما ساختمان ها و بناهای مختلف کشور را با یک نوع معماری خاص و براساس وجدان کاری ویژه احداث کرده اند، اظهار کرد: استحکام این بناها به گونه ای است که بعد از گذشت سالیان طولانی علی رغم رخ داد حوادث طبیعی و انسانی همچنان پار برجا هستند.

وی با بیان اینکه اغلب ساختمان های امروزی از نظر استحکام قابل قیاس با بناهای تاریخی نیستند، افزود: بناهای تاریخی به طور معمول از استحکام برخوردار هستند و حوادثی چون زلزله موجبات تخریب آن ها را فراهم نمی کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری البرز در ادامه تاکید کرد: کارشناسان حوزه میراث فرهنگی نظارتی خاص و ویژه بر بناهای تاریخی در خصوص مشکلات ایجاد مشکلاتی ساختاری بر آن ها دارند.

حجت الاسلام صابری گفت: موضوع مرمت و بازسازی بناهای تاریخی که بیشتر در معرض خطر حوادثی چون زلزله قراردارند و از وضعیت اضطراری برخوردار هستند از جمله اقداماتی است که در حوزه میراث فرهنگی انجام می گیرد و به طور مثال البرز نیز از این قاعده مسثتثنی نیست.

وی با بیان اینکه وقوع زلزله ۵.۲ ریشتری در البرز نشان داد بناهای تاریخی این استان از استحکام بالایی برخوردار هستند، اظهار کرد: اگر بنای تاریخی از شرایط اضطراری برخوردار باشد در اسرع وقت مقدمات کار برای پیشگیری از تخریب در صورت بروز حادثه فراهم می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری البرز تصریح کرد: برای سال آینده پیشنهادات لازم برای تخصیص اعتبار مرمت و بازسازی بناهای تاریخی استان ارائه شده است.