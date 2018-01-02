گواهینامه ۲۳ آزمایشگاه همکاراستاندارد در قزوین تمدید شد

محمودرضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به حجم عملیات اداره استاندارد و ضرورت تسریع در کار مردم با مشارکت آزمایشگاههای همکار تواسنته ایم خدمات رسانی مطلوبی به متقاضیان بخش های مختلف داشته باشیم.

مدیر کل استاندارد استان قزوین تصریح کرد: در کمیته های فنی تایید صلاحیت این اداره کل در پاییز سالجاری، گواهینامه تائید صلاحیت یک آزمایشگاه همکار صادر و گواهینامه ۲۳ آزمایشگاه همکار تمدید شد.

طاهری یادآورشد: در کمیته های برگزار شده، گواهینامه فعالیت آزمایشگاه همکار یک واحد صنعتی تولید مواد شوینده در زمینه شیمیایی صادر شد و با ۵ درخواست افزایش دامنه شمول آزمایشگاه همکار یک واحد در زمینه های غذایی و ساختمانی، آزمایشگاه همکار یک واحد تولید مواد غذایی، آزمایشگاه همکار یک واحد صنعتی در زمینه مکانیک و فلزشناسی، آزمایشگاه همکار در زمینه های غذایی، شیمیایی، تعیین ماهیت و نساجی موافقت شده است.

مدیر کل استاندارد استان قزوین اضافه کرد: با درخواست ۲۱ آزمایشگاه برای تایید صلاحیت موافقت و مقرر شد اقدامات اولیه برای بررسی مدارک و امکانات مورد نیاز صورت گرفت.

طاهری اظهارداشت: در این مدت گواینامه فعالیت ۲۳ آزمایشگاه همکار تمدید شد و همچنین از ۳۷ آزمایشگاه همکار بازدید بعمل آمد و موارد انطباق نداشتن آنها در زمینه الزامات مدیریتی و فنی به آزمایشگاهها اعلام شده است.

وی گفت: آزمایشگاههای یادشده یک ماه فرصت دارند نسبت به رفع موارد انطباق نداشتن خود اقدام کنند درغیر این صورت پرونده آزمایشگاه برای تصمیم گیری و تعلیق گواهینامه در اولین کمیته تایید صلاحیت مطرح خواهد شد.