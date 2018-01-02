ملت ایران به مشکلات اقتصادی معترض اند و اغتشاشگرنیستند

رضا شیران‌خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ملت فهیم ایران نسبت به مشکلات موجود اقتصادی همچون گرانی، بیکاری و غیره معترض هستند، اما هرگز اغتشاشگر نیستند و به خوبی بر این نکته آگاه هستند که همراهی با اغتشاشگران همانند همراهی با آنها است.

وی با بیان اینکه مردم اعتراضات خود را به شکلی قانونی و در کمال احترام بیان می‌کنند، افزود: مردم در تجمعات اخیر هم وقتی که دیدند کار فراتر از اعتراض رفته محل تجمعات را ترک کردند تا گروه‌های اغتشاشگر و حامیان آنها راحت‌تر مورد شناسایی مسئولان انتظامی و قضایی قرار بگیرند.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در این تجمعات صورت گرفته خط‌ دهی دشمنان و ایادی بیگانه از طریق فضای مجازی کاملاً مشهود بود و برخی حکام دیکتاتور مرتجع و خائن منطقه هم در این مسئله دخیل هستند.

شیران‌خراسانی با بیان اینکه وضعیت به وجود آمده اخیر موجب خوشنودی دشمنان ایران به‌خصوص آمریکا، اسرائیل و آل سعود شده است، گفت: دشمنان ایران هدفی جز وارد آوردن آسیب به کشورمان را دنبال نمی‌کنند و نباید فریب حرف‌های امثال ترامپ را خورد، کسی که تا چندی پیش ایران را تروریست معرفی کرد و حالا دایه مهربانتر از مادر شده است.