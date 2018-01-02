واگذاری تصفیه خانه بیرجند به بخش خصوصی/اجرای طرح فناورانه پساب

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تصفیه خانه هزینه‌های سنگینی دارد، اظهار داشت: با تعرفه کنونی آب، تامین هزینه‌ها از توان شرکت آب و فاضلاب خارج است.

وی با بیان اینکه در این راستا، تصفیه خانه آب به مدت ۱۵ سال به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا هزینه ای نیز بر مردم تحمیل نشود، ادامه داد: برای اجرای این امر، مناقصه شروع شده و امید است تا پایان سال جاری نیز پیمانکار مشخص شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با اشاره به پروژه آبرسانی دشت مختاران بیان کرد: عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده و به زودی آب جدیدی وارد تصفیه خانه می‌شود.

وی با بیان اینکه باید در مصرف آب شرب صرفه جویی کنیم، افزود: جداسازی آب فضای سبز شهری از آب شرب از مطالبه‌های جدی بوده که باید توسط شورای شهر پیگیری شود.

امامی بیان کرد: در حال حاضر ۱۰ درصد از آب شرب استان صرف فضای سبز شده که این امر نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید این بار سنگین از دوش تصفیه خانه برداشته شود، افزود: همچنین این امر نقش بسزایی در صرفه جویی آب شرب دارد.

اجرای طرح فناورانه برای پساب

امامی با اشاره به پساب بیرجند بیان کرد: برای مدیریت درست این پساب، دو طرح برای اجرا پیش بینی کرده ایم.

وی از اجرای طرح جایگزین فاضلاب با آب کشاورزی خبر داد و افزود: اجرای طرح فناورانه به صورت پایلوت از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح، پساب به شبکه آب برمی گردد.

وی با اشاره به ظرفیت تصفیه خانه بیرجند بیان کرد: فاز اول این تصفیه خانه با ۶۴۰ لیتر بر ثانیه فعال است.

امامی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید آب شرب تصفیه شده ۹۰۰ لیتر در ثانیه است، گفت: با افتتاح فاز دوم تصفیه خانه، ۹۴۰ لیتر بر ثانیه نیز اضافه می شود.