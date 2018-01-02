کیسه هوای مخصوص سقف خودرو ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این سیستم کیسه هوای فراگیر سقفی که در بخش آفتابگیر خودروهای امروزی نصب می شود در زمان وقوع تصادف امنیت سرنشینان را حفظ کرده و به خصوص از وارد آمدن آسیب های شدید به سر جلوگیری می کند.

کیسه هوای یادشده توسط پژوهشگران شرکت هیوندایی در کره جنوبی ساخته شده و استفاده از آن در اتومبیل ها تا به حال سابقه نداشته است. کیسه هوای یادشده بعد از باز شدن از چرخش و جابجایی شدید و ناگهانی مسافران هم جلوگیری می کند. آزمایش های صورت گرفته نشان می دهد این ابزار ایمن سازی با موفقیت جلوی جراحات و آسیب های مرگبار را می گیرد.

کیسه هوای یادشده در فضایی مابین شیشه آفتابگیر و سپر محافظ نور خورشید نصب می شود و مجهز به حسگرهایی است که با تکان ناگهانی فعال می شوند و در عرض ۰.۰۸ ثانیه کل سقف و پشت خودرو را می پوشانند.

انتظار می رود استفاده عملی از این سیستم در سال ۲۰۱۹ آغاز شود و بر روی خودروهایی همچون جنسیس و کونا نصب شوند.