خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: «رعایت عدالت، شفاف شدن مسائل مالی دولت، کاهش تورم به ویژه برای جامعه کارگری و از همه مهم تر پر رنگ شدن زمینه های اشتغال» این جملات کوتاه خواسته های به حقی است که مردم شریف خراسان جنوبی در اولین روز تجمع خود به گوش مسئولان رساندند تجمعی که هر چند گفته می‌شد رد پاهای سیاسی در آن دیده می‌شود، اما باعث شد مردم این استان به خصوص در بیرجند که همیشه آوازه آرامش و متانتشان شهره کشور است را نیز به خیابان‌ها بکشاند.

اما در چند روز اخیر انگار ورق به سمت دیگری برگشته است آنهایی که درد تورم زندگی‌شان را چنگ می‌کشد، مشتاق به عملیات های خرابکارانه در شهرشان و یا همان آسیب به اموال عمومی نیستند. بر این اساس وقتی عده ای شهروندنما در بین مردم آسیب دیده از تورم و گرانی‌ها و مسائل سخت اقتصادی نمایان شدند، مردم خراسان جنوبی مسیر خود را از آنها جدا کرده و دیگر حاضر نشدند با موج آنها پیش روند.

سعید امامی در خیابان مطهری بیرجند مغازه لوازم التحریر دارد و معتقد است آنچه از سابقه تاریخی مردم به یاد دارد سکوت و صبوری مردم در مقابل بسیاری از اتفاقات اجتماعی و سختی های اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه این تورم را در دولت قبل تا ۴۰ درصد هم مشاهده کردیم اما فضای جامعه این قدر باز نبود تا بتوانیم مشکلاتمان را به گوش مسئولان خفته برسانیم می‌گوید: آنچه در روز اول تجمع مشاهده شد وجود عده ای از مردم بود که فقر اقتصادی آنها را به سخت‌ترین شرایط زندگی رسانده است.

راه مردم از اغتشاشگران جدا شد

وی تصریح می‌کند: عده ای که در روز اول تجمع علیه گرانی دور هم جمع شده بودند به راستی فقط خواهان اجرای عدالت و نیز فراهم شدن شرایط مطلوب تر برای زندگی‌شان بودند.

امامی یادآور می‌شود: اگر به درستی لا به لای جمعیت را می‌گشتید هیچ نشانی از آدم های ثروتمندی که نمی‌دانند گرسنه خوابیدن چه معنایی دارد دیده نمی‌شد. همه آنها از یک قشر بودند. اما در روز های بعد وقتی شعارهای هنجار شکن مطرح شد مردم فهیم بیرجند راه خود را از آن‌ها جدا کردند.

وی معتقد است: مردم شهر بیرجند با شرکت نکردن در دعوت های بعدی نشان دادند پیرو ولایت فقیه هستند و هیچ گونه اغتشاش و یا آسیب به اموال عمومی را نمی‌پسندند.

شدت مشکلات اقتصادی و هوشمندانه عمل کردن مردم خراسان جنوبی

مجید حدادی کارمند یکی از اداره های مرکز استان نیز با نهی حرکات خرابکارانه می‌گوید: خوشبختانه مردم شهر ما و استان خراسان جنوبی، شهره آرامش و متانت و فرهنگ دوستی هستند و به همین علت نه تنها با حرکت های اغتشاش کارانه مخالف‌اند بلکه در مقابل اینکه مبادا دستمایه عده ای نا اهل شوند مراقبت می‌کنند.

وی با اشاره به سختی مشکلات اقتصادی، تعطیلی تعداد زیادی از کارخانه های شهرک های صنعتی استان و هجوم روستاییان به شهرها بابت خشکسالی های چندین ساله از مسئولان می‌خواهد با تلاش بیشتری این مشکلات اقتصادی را رفع کنند.

وی پاشنه آشیل همه مخالفت‌ها را در تمام دنیا اقتصاد می‌داند و تاکید می‌کند: مسئولان باید هوشیار باشند در شهری که سابقه چنین اعتراض هایی را ندارد در لایه ای از تحلیل‌ها می‌تواند نشان دهنده شدت مشکلات اقتصادی باشد که این روزها مردم محروم این منطقه با اصل و حاشیه های آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در هیچ کدام از شهر های خراسان جنوبی به ویژه بیرجند آسیب به مکانهای عمومی و یا تخریب اموال عمومی نداشته‌ایم از مسئولان این استان می‌خواهد قدر این مردم را بدانند و آنها را در مقابل عده ای هنجار شکن قرار ندهند.

صبوری مردم به پای حل مشکلات گذاشته نشود

طاهره عباسی شهروند دیگر ساکن بیرجند که در رشته مهندسی دانشگاه بیرجند تحصیل می‌کند درباره اتفاقات اخیر در استان و مقایسه آن با کشور می‌گوید: فضای جامعه به نحوی است که برخی مسئولان در پیدایش چنین رفتارهای اجتماعی توپ را به میدان یکدیگر می‌اندازند.

وی ادامه داد: اگر این وقایع به خوبی هدایت نشود عده ای فرصت طلب و معاند نظام تمام آنچه به نام مشکلات اقتصادی مردم مطرح می‌شود را به حاشیه می‌برند و به خسارت های جبران ناپذیری می‌انجامد.

این دانشجو با اشاره به تجمع های اعتراضی که در برخی از شهر های کشور به خشونت کشیده شد، شهر بیرجند را معدن آرامش و آگاهی توصیف کرده و می‌گوید: مردم وقتی متوجه شدند عده ای هدف خرابکاری دارند ترجیح دادند در خانه‌ها بمانند. اما این به معنای این نیست که مسئولان اشکالات خود را در بحث های اقتصادی از یاد ببرند.

وی به مخارج زندگی دانشجویی‌اش اشاره می‌کند و اینکه دو سال از تاریخ عقدش می‌گذرد اما هنوز همسرش نتوانسته درآمد کافی به دست آورد تا به پشتوانه آن راهی خانه و زندگی‌شان شوند. بر این اساس با گلایه از شرایط اشتغال و تورم از مسئولان می‌خواهد مردم را در کنار آن عده از افرادی که رفتارهای هنجار شکن دارند قرار ندهند.

اجازه دخالت به بیگانگان را نمی‌دهیم

عباسی با اشاره به اینکه در تمام دنیا از این اعتراض های اقتصادی بروز و ظهور می‌کند یادآور شد: حمایت افرادی مانند ترامپ از این اعتراض‌ها دو پاسخ به همراه دارد اول اینکه اگر ایشان دلشان به حال ما می‌سوزد پس چرا چنین تحریم های سخت اقتصادی را برای ایران تصویب کرده است و تمام تلاشش را می‌کند مدام در منطقه درگیری باشد تا بتوانند از راه فروش اسلحه به مقاصد شوم خود برسد.

ما در تمام اعصار نشان داده‌ایم ایران را دوست داریم و به هیچ بیگانه ای اجازه دخالت در امور داخلی مان را نمی‌دهیم وی ادامه می‌دهد: پاسخ دوم اینکه اگر فکر می‌کند با حمایت از این افراد می‌تواند به آنچه در رویا برای ایران در نظر گرفته است برسد باید بگویم ایرانی‌ها را نمی‌توان با هیچ مردمی مقایسه کرد. ما در تمام اعصار نشان داده‌ایم ایران را دوست داریم و به هیچ بیگانه ای اجازه دخالت در امور داخلی مان را نمی‌دهیم.

وی تاکید می‌کند: هر چند در شهر بیرجند و دیگر شهر های استان خراسان جنوبی جو آرام تری را شاهدیم اما فراموش نکنیم سطح درآمدی شهروندان این استان بسیار پایین بوده و مهاجرت روستاییان به شهرها شرایط اقتصادی را برای خراسان جنوبی نشین ها سخت گزنده کرده است.

حساب مردم جداست

فرماندار بیرجند نیز در گفتگو با مهر در خصوص اتفاقات اخیر می‌گوید: در بیرجند هیچ اتفاق حادثه سازی به دلیل تجمع اعتراض آمیز مردم رخ نداده است، و این موضوع نیز به دلیل هوشیاری مردم این شهر است.

علی ناصری با اشاره به افرادی که مردم را به اینگونه تجمع‌ها دعوت می‌کنند، می‌افزاید: این افراد خیرخواه و دلسوز مردم نیستند و هدفشان ایجاد مشکل بیشتر برای مردم و کشور است. البته مردم با هوشیاری به موقع راهشان را از این افراد جدا کردند.

وی در ادامه تاکید می‌کند: طراحان تجمعات اعتراضی با هدف ایجاد تنش در جامعه و سوء استفاده از بعضی مشکلات مردم، سعی در ناامن کردن کشور دارند که خوشبختانه مردم خیلی زود حساب خود را از آنها جدا کردند.

وی اوضاع کنونی شهرستان را آرام و بی تنش توصیف کرده و می‌افزاید: هیچ حرکت خرابکارانه و یا اقداماتی که باعث شود اموال عمومی در این شهرستان صدمه ببیند به وجود نیامده و هم اکنون وضعیت در شهر کاملا عادی است.

ناصری با اشاره به اینکه در تجمع اول خواسته افراد برای ما روشن شد تصریح می‌کند: افرادی مشکلاتی با تعاونی مسکن مهر داشتند و تعدادی هم که به دلیل رکود بخش ساختمان بیکار شده بودند در آن تجمع حاضر شدند.

وی بر لزوم طرح و پیگیری مشکلات و مطالبات از مسیر قانونی تاکید و می‌افزاید: فرمانداری بیرجند این آمادگی را دارد که تمامی مشکلات افراد را پیگیری کند بنابراین اگر مشکلی با سازمانی باشد باید از راه آن پیگیری شود.

هرگونه تجمع در میادین و خیابان‌های شهر غیرقانونی است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی در گفتگو با مهر می‌گوید: هرگونه تجمع در میادین و خیابان‌های شهر غیرقانونی است و دادستانی موظف به برخورد قاطع و مقابله با این اقدامات است.

اتهام این ۱۸ نفر اخلال در نظم، آسایش و آرامش عمومی بود که هم اکنون پرونده این متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی بیرجند در حال رسیدگی است مقدس می‌افزاید: هنگامی که افراد ضد انقلاب و نیروهای معاند نظام درخواست تجمع می‌دهند، مشخص است که دادستانی نسبت به این رفتارها و اقدامات حساس می‌شود و این گونه فراخوان‌ها را به ضرر شهروندان می‌داند.

وی ادامه می‌دهد: عمده افرادی که در تجمع های اخیر شرکت داشته‌اند، جوانانی هستند که از پشت پرده این گونه فراخوان‌ها اطلاع ندارند و وقتی با درخواست هایی مانند اعتراض در برابر گرانی روبه‌رو می‌شوند، با آن همراهی می‌کنند .

دستگیری ۱۸ اخلالگر در بیرجند

وی می‌گوید: طی روزهای گذشته در میدان شهدای بیرجند افرادی حضور داشتند که پس از تذکر پلیس صحنه را ترک کردند، اما تعداد اندکی نیز بودند که با وجود تذکر پلیس همچنان در میدان باقی ماندند که پس از استعلام پلیس از آن‌ها، با حکم قضایی ۱۸ نفر دستگیر شدند.

وی اضافه می‌کند: اتهام این ۱۸ نفر اخلال در نظم، آسایش و آرامش عمومی بود که هم اکنون پرونده این متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی بیرجند در حال رسیدگی است.

وی با اشاره به ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات حکومتی یادآور شد: مجازات کسی‌که «با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم، آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار بازدارد» سه ماه تا یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق است.

مقدس تصریح می‌کند: با افرادی که با ایجاد حرکات غیر متعارف و تجمع غیر قانونی موجب اخلال در نظم، آسایش و آرامش عمومی شوند با جدیت برخورد می‌شود.

وی عنوان کرد: خوشبختانه با هوشیاری مردم استان هم اکنون جو آرامی بر شهرهای استان حکمفرماست.

استان خراسان جنوبی اگر چه از محروم ترین استان های کشور است و مردم این استان پایین ترین سرانه درآمدی را دارند و بیشتر از دیگر نقاط ایران عزیزمان با مشکلات بی آبی، خشکسالی، فقر، بیکاری و .... دست و پنجه نرم می کنند اما هوشمندانه در اتفاقات اخیر عمل کردند و اجازه موج سواری به دشمن را نداده و نخواهند داد .