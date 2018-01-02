  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴

تحلیلگر سعودی فاش کرد؛

محمد بن سلمان تعداد شاهزادگان آل سعود را کاهش می دهد

محمد بن سلمان تعداد شاهزادگان آل سعود را کاهش می دهد

جمال خاشقجی تحلیلگر سعودی با اشاره به وجود ۱۰هزار شاهزاده سعودی، فاش کرد محمد بن سلمان قصد دارد تعداد شاهزاده های خاندان آل سعود را کمتر کرده و خاندان آل سعود را کوچکتر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «تلویزیون العربی»، «جمال خاشقجی» نویسنده، چهره رسانه ای و تحلیلگر عربستانی فاش کرد که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی تصمیم دارد خاندان آل سعود را کوچکتر کند.

وی تأکید کرد که محمد بن سلمان در حال بازنگری در بدنه خاندان آل سعود است و این مسأله برای عربستان مفید خواهد بود. خاشقجی همچنین گفته که پادشاهی محمد بن سلمان قطعی است و او به زودی تصمیمات شجاعانه ای در خصوص کوچکتر کردن خاندان آل سعود اتخاذ خواهد کرد.

به گفته او وجود ۱۰ هزار شاهزاده سعودی که هر کدام از آنها مانند یک پادشاه کوچک رفتار می کند به سود اقتصاد عربستان نیست و فساد را در این کشور رواج خواهد داد. این تحلیلگر سعودی ضمن حمایت از اقدامات محمد بن سلمان برای مقابله با فساد در این کشور گفت که باید از ولیعهد عربستان در این زمینه حمایت شود و رسانه ها باید نقش خود را در این زمینه بازی کنند.

در حالی که رویکرد محمد بن سلمان در مقابله با فساد به گفته اکثر تحلیلگران منطقه ای و غربی مقابله با فساد نیست و او با اهداف سیاسی به دنبال تثبیت نفوذ خود و کنار گذاشتن رقبایش است، خاشقجی گفته که به اعتقاد او طرح محمد بن سلمان برای مقابله با فساد اهداف سیاسی ندارد. وی افزود: اطلاعات دقیقی از آنچه در هتل ریتز کارلتون رخ می دهد در دست نیست و نمی توان اخبار منتشر شده در این زمینه را رد یا تأیید کرد.

وی با تأکید بر اینکه آنچه در رسانه ها در خصوص طرح محمد بن سلمان منتشر شده شایعه ای بیش نیست و آینده عربستان در سایه اقدامات محمد بن سلمان به خطر نیفتاده است گفت: اوضاع در عربستان با ثبات است و حمایت مردمی در خصوص اصلاحات در این کشور وجود دارد.

این تحلیلگر خارج نشین سعودی به اعتراضات مردمی در این کشور نسبت به افزایش قیمت کالا و سوخت نیز واکنش نشان داد و گفت که خشم مردم مسأله ای طبیعی است و توجیه کردن این ماجرا به صورت غیرمنطقی از سوی برخی مسئولان ممکن است دامنه اعتراضات را گسترده تر کند.

وی در خصوص بحران کشورهای عربی با قطر هم اظهار نظر کرد و گفت: پایان این بحران به فشار آمریکا یا تغییر موضع عربستان در خصوص بهار عربی یا اسلام سیاسی ارتباط نزدیکی دارد.

کد مطلب 4189131

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها