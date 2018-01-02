انهدام باند کلاهبرداران میلیاردی در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ غلامرضا جعفری اظهار داشت: در پی کسب شکایت یکی از ادارات دولتی مبنی بر اینکه فردی ناشناس با ربودن دسته چک این اداره اقدام به کلاهبرداری در شهر زاهدان کرده است، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

معاون هماهنگ کننده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: کارآگاهان پس از انجام تحقیقات گسترده پلیسی، دریافتند یکی از کارمندان قراردادی این اداره که به دلیل سوء استفاده شغلی اخراج شده در یک فرصت مناسب دسته چک واحد تدارکات اداره مربوطه را سرقت و با دست کاری و جعل اعداد اقدام به کلاهبرداری کرده است.

وی بیان داشت: ماموران در تعاقب پایش های اطلاعاتی مخفیگاه متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی وی را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

سرهنگ جعفری تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیسی به سوء استفاده از طریق دسته چک ربوده شده و خرید و فروش ۱۵ دستگاه خودرو داخلی و خارجی با همکاری ۴ نفر از همدستانش به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتراف کرد.

وی با اشاره به شناسایی و دستگیری سایر متهمان اظهار داشت: ۱۵ دستگاه خودرو که توسط متهمان با دسته چک سرقتی خرید و فروش شده بود توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ انتقال داده شد.

معاون هماهنگ کننده انتظامی سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: ۲۰ نفر از شهروندان که توسط متهمان مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند شناسایی و پس از اخذ اظهارات آن ها، پرونده مقدماتی تشکیل و به همراه متهمان تحویل مقام قضائی شدند.