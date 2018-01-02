دولت بدهی های خود را کاهش داد

محمدعلی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه گزارش ۱۰۰ روزه دستاوردهای دولت در عرصه های مختلف اظهارداشت: دولت با رویکرد خوش حسابی در مسیر کاهش بدهی ها گامهای ارزشمندی برداشته است.

قاسمی بیان کرد: بر اساس ماده یک قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی بدهی دولت و شرکتهای دولتی را هر سه ماه یکبار تهیه و تقدیم رییس جمهور محترم کرده است.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش تقدیم شده در سالجاری، بدهی دولت و شرکتهای دولتی در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت دوازدهم با کاهش ۳۲ هزار میلیارد تومانی نسبت به گزارش قبلی ارائه شده در سه ماهه اول امسال همراه شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین بیان کرد: همچنین تخصیص‌های بودجه حاکی از آن است در این دوره اعتبارات سرمایه‌ای نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد ۲۶ درصدی برخوردار شده و با توجه به اولویت پرداخت بدهی‌های دولت، این بخش از اعتبارات نیز افزایش یافته است.

قاسمی گفت: پرداخت بدهی دولت از رشد قابل توجه ۲۳۷ درصدی برخوردار بوده است.