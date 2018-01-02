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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹

نماینده دشتستان در مجلس:

کمبود کادر درمانی در استان بوشهر رفع شود/ لزوم نوسازی آمبولانس‌ها

کمبود کادر درمانی در استان بوشهر رفع شود/ لزوم نوسازی آمبولانس‌ها

بوشهر - نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: کمبود پزشک متخصص، پرستار، بهیار، راننده و نیروهای خدماتی در مراکز درمانی استان بوشهر مشترک است که باید رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر سعادت صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به فعالیت‌های دولت یازدهم و دوازدهم در راستای انجام فعالیت‌های مختلف در حوزه بهداشت و درمان کارهای خوبی در استان بوشهر انجام شده است، اما همچنان برخی کمبودها وجود دارد.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار خود با وزیر بهداشت، بیان کرد: در این نشست مشکلات و کمبودهای موجود در شهرستان و استان را مطرح و خواستار رفع این مشکلات شدیم.

کمبود پزشک و پرستار

وی با اشاره به اینکه کمبود پزشک از جمله مشکلات حوزه درمان در سطح شهرستان دشتستان است، افزود: کمبود پزشک رادیولوژی و بیهوشی از جمله این نیازها است.

سعادت تصریح کرد:  مرکز سلامت شبانکاره که با همکاری بنیاد علوی و وزارت بهداشت اجرا شده است، اکنون به خاطر نبود پرسنل و تجهیزات راه اندازی و به بهره برداری نرسیده است.

وی با اشاره به اینکه کمبود پرستار در تمام مراکز درمانی استان مشکلی مشترک است، بیان کرد: همچنین کمبود بهیار، راننده و نیروهای خدماتی در مراکز درمانی استان بوشهر از دیگر مشکلات است.

سعادت در ادامه بیان کرد: با توجه به اهمیت کمک به ماندگاری پزشک در مراکز بهداشتی این استان این توقع وجود دارد که کارانه و مطالبان معوقه آنها پرداخت شود.

فرسوده بودن آمبولانس‌ها

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرسوده بودن آمبولانس‌ها در مراکز درمانی استان بوشهر، گفت: نوسازی این ناوگان بسیار مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: همچنین، مراکز درمانی دهرود و نظرآقا شهرستان دشتستان فاقد آمبولانس هستند که تامین و اختصاص آمبولانس به این دو مرکز درمانی بسیار ضروری است.

وی افزود: از دیگر مشکلات بخش درمان شهرستان دشتستان می توان به تامین اعتبار لازم برای جداسازی بخش آی‌سی‌یو داخلی و جراحی ، راه‌اندازی دستگاه MRI استاندارد با امکانات روز و تصویربرداری دقیق برای شهرستان دشتستان اشاره کرد.

کد مطلب 4189139

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