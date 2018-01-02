به گزارش خبرنگار مهر، سید عادل عربی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: سازمان برنامه و بودجه استان همدان ۷۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرای این طرح برای محیط زیست درنظر گرفته که در صورت تخصیص بلافاصله اجرایی خواهد شد.

وی یادآور شد: کانون‌های بالقوه گردوغبار بعد از شناسایی به کمیته استانی و کارگروه کنترل آلودگی هوا رفته و در آنجا برنامه عمل استان برای کنترل ذرات و فرسایش بادی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و اجرا می‌شود.

سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان همدان اظهار کرد: دشت‌های خشک استان همدان و مشخصا دشت‌هایی که بیابانی شده و پوشش گیاهی خود را از دست داده‌اند، این قابلیت را دارند که به منشأ تولید گردوغبار تبدیل شوند.

وی تأکید کرد: با وجود اینکه کشور ما در این فصل با پدیده وارونگی دمایی مواجه است که این پدیده منجر به آلودگی هوا می‌شود اما هوای همدان غالبا پاک بوده است.

عربی ادامه داد: آلودگی هوای کلانشهرها بر اثر پدیده وارونگی دمایی و ناشی از غلظت گازهای CO، O۳، اکسیدهای گوگرد و اکسیدهای نیتروژن رخ می‌دهد در حالیکه در همدان هیچ‌گاه این فاکتورها بالاتر از حد استاندارد نبوده است.

سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان همدان با اشاره به اینکه همدان شهری صنعتی نیست، بیان کرد: به علت اینکه همدان شهر بزرگی نبوده و شرایط توپوگرافی آن به‌گونه‌ایست که جریان هوا برقرار است و چشمه‌های وزش باد از کوهستان به شهر کور نشده، این فاکتورها در همدان بالاتر از حد استاندارد نمی‌رود.

وی تنها مشکل استان همدان را آلودگی با ذرات گردوغبار دانست و تصریح کرد: منشأ این گردوغبار خارجی است البته کانون‌های بالقوه گردوغبار در استان وجود دارد که اگر مدیریت نشود به کانون‌های بالفعلی تبدیل خواهد شد.

عربی با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال در استان همدان ۲ روز هوای ناسالم کلی وجود داشته است، افزود: در ۹ ماهه امسال ۲ روز هوای ناسالم کلی و ۲۴ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و مابقی روزها پاک و سالم بوده است