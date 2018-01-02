مرز پرویز خان بازگشایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند دقایقی پیش با تایید خبر بازگشایی مرز پرویز خان گفت: از بدو ورود به استان کرمانشاه، بازگشایی مرز پرویزخان به عنوان یک مطالبه جدی مردمی در دستور کار قرار داده شد، اما بواسطه حادثه زلزله اخیر و لزوم ساماندهی امور زلزله زدگان، اولویت اصلی ما در این مقطع رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان بود اما در حین این‌مهم، مصرانه به دنبال بازگشایی مرز پرویزخان نیز بودیم که در نهایت از امروز (سه شنبه ۱۲ دی ۹۶) این مرز بازگشایی شد.

وی همچنین از همکاری وزرای مربوطه در بازگشایی مرز پرویزخان قدردانی کرد و افزود: در یک ماه اخیر جلسات متعدد کاری با وزرای مربوطه و معاونین ایشان برگزار کردیم و برایشان اهمیت بازگشایی این مرز را برای مردم و اقتصاد استان کاملا تشریح و توضیح دادیم و در نهایت با عنایت ویژه شخص وزیر محترم کشور این مطالبه جدی مردم استان محقق شد.

استاندار کرمانشاه، همچنین از همکاری و پیگیری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در بازگشایی مرز پرویزخان قدردانی کرد و افزود: برای توسعه همه جانبه استان، هیچ راهی جز همدلی و هم افزایی میان مردم و مسئولین از یک طرف، و مسئولان قوای سه گانه از طرف دیگر وجود ندارد.