نخستین موزه تخصصی صدای کشور در تبریز تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین موزه صدا با هدف حفظ گنجینه های هنری، شناسایی و شناساندن جایگاه والای فرهنگ ایران و آذربایجان، پژوهش، آموزش و تقویت بنیان های فرهنگی در مقابل فرهنگ های مهاجم، در خانه تاریخی امیر پرویز با کسب مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور و بصورت مشارکتی راه اندازی می شود.

حسین ساجدی پژوهشگر، موسیقیدان و رئیس خانه موسیقی تبریز که «موزه صدا تبریز» به همت و تلاش سه دهه ای او، از انواع سازها تشکیل یافته، سه شنبه در این خوصوص به خبرنگاران گفت: موزه صدای تبریز، مامنی برای تسلی دل های بی قرار موسیقی آذربایجان خواهد بود.

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه موسیقی آذربایجان، بالاخص تبریز پیشینه ای غنی و وسیعی دارد، همواره جای خالی موزه ای مرتبط با این هنر جهت حفظ و صیانت از این میراث ماندگار دیده میشد، لذا ما معتقدیم که این موزه می تواند، روح بی بدیل نغمه سازان و نغمه سرایان آذربایجان را جانی تازه بخشیده و محفل انسی را برای هم فکری و هم نوازی برای هنردوستان فراهم سازد.

عضو هیات مدیره انجمن موسیقی آذربایجان شرقی افزود: موزه صدای تبریز را می توان حنجره ای برای طنین اندازی افکار هنری موسیقی دانان، اساتید، پژوهشگران و جوانان هنردوست آذربایجانی تلقی کرد، چراکه در این محفل، فرصتی برای هم اندیشی، پژوهش و حتی بررسی تخصصی سازهای آذری فراهم خواهد شد تا با نگارش ایده ها و روش های نوین در عرصه موسیقی آذربایجان، بتوانیم دیدی فراخ تر و جدیدتری را از این هنر اصیل و ماندگار برای انتقال به نسل های آینده به ارمغان برسانیم.

وی با بیان اینکه برپایی موزه صدا در راستای تحقق اهداف پژوهشی و آموزشی این هنر بی بدیل نیز، نقشی موثر و قابل توجه ای خواهد داشت، اظهار کرد: در تلاشیم تا در این مجموعه بخش های پژوهشی و آموزشی را در حوزه موسیقی با برپایی کارگاه های آموزشی و احداث کتابخانه تخصصی موسیقی تقویت سازیم، ما معتقدیم، موزه صدا می تواند فضایی مناسب جهت معرفی آیین های ملی و بومی باشد و زمینه ای مناسب را برای بهره مندی و سودمندی پژوهشگران، هنرجویان و دانشجویان حوزه موسیقی ایران و آذربایجان، فراهم سازد.

ساجدی در ارتباط با اقلام موجود در این موزه، عنوان کرد: موزه صدا تبریز بالغ بر ۳۰۰ قلم اشیای مرتبط با صدا را در خود جای خواهد داد، علاوه بر اشیای موجود، بخش "آرشیو صوتی" را می توان یکی دیگر از مهم ترین ویژگی های این موزه دانست. در این آرشیو اذان موذن ها، مجموعه های صوتی قاریان، تعزیه خوانان، چاوش خوانان، پرده خوانان، منقبت خوانان، شبیه خوانان مناسبت های ملی و مذهبی، آواز خوانان قدیمی همچون اقبال، سید احمد خان و آثار ارزشمند موسیقی های فاخر نگهداری و در دسترس پژوهشگران و دانش پژوهان این رشته و سایر علاقه مندان جهت کسب دانش کافی و جامع، قرار خواهد گرفت.

رئیس خانه موسیقی تبریز در پایان گفت: در این موزه آلاتی مرتبط با صدا نیز همچون کوبه درها، دارالحکومه و کاروانسراهای قدیمی و زنگوله‌هایی از دوره صفویه تا کنون، در کنار اشیایی همچون رادیو، گرام، گرامافون های هندلی، صفحه های موسیقی، رادیوهای لامپی قدیمی؛ دستگاه های نمایش اسلاید، آپارات، دستگاه ریل، آخرین نسل تلویزیون های سیاه و سفید و ضبط صوت های قدیمی به نمایش گذاشته می شوند.

گفتنی است خانه تاریخی امیر پرویز واقع در خیابان تربیت به همت معاونت میراث فرهنگی استان مرمت و بازسازی شده و به عنوان موزه صدا مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.