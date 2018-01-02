جذب ۳۰۰میلیارد تومان سرمایه به حوزه خطرپذیر فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علیرضا دلیری با بیان اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه حلقه مفقوده میان دانش و شرکت‌های دانش‌بنیان و ثروت آفرینی است گفت: تاکنون نزدیک به ۱۳صندوق جسورانه vc مجوز فعالیت گرفته‌اند و بیش از ۹ صندوق هم تقاضای مجوز خود را به بورس ایران داده‌اند، از این‌رو بستر فعالیت صندوق‌های جسورانه در بورس فراهم‌ شده است.

وی افزود: بالا رفتن تقاضا در اخذ مجوز، نشان می دهد که این نوع سرمایه‌گذاری مورد توجه سرمایه گذاران قرارگرفته است.

دلیری با اشاره به نقش صندوق‌های جسورانه در توسعه اقتصادی کشور از علم بازاریابی به‌عنوان مکملی برای موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان یادکرد.

معاون توسعه مدیریت وجذب سرمایه معاونت علمی درباره نقش صندوق‌های جسورانه در توسعه اقتصادی کشور گفت: به دلیل استقبال و تقاضای بالا از صندوق‌های جسورانه، سرمایه‌گذاران خطرپذیر، شرکت‌های نوآور در حال رشد و تازه تأسیس را تامین مالی می‌کنند، سهام شرکت را خریداری (تامین مالی از طریق دارایی) و به توسعه محصول یا خدمات جدید کمک می‌کنند.

دلیری با تاکید براینکه باید در جامعه مسیر برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر و حضور صندوق‌های جسورانه، فراهم شود گفت: معاونت علمی و فناوری در بخش سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر موفق شده با همکاری بورس بستر لازم به‌منظور سرمایه‌گذاری در بخش شرکت‌ها را فراهم کند، تا در این چرخه سرمایه‌گذاری توسعه و ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران شکل گیرد.