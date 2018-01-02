به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحایی در گردهمایی مشترک معاونان و مدیران کل با تجلیل از همه مدیران و معاونان که در سال های اخیر در حوزه های ستادی خدمت کردند و اکنون در جاهای دیگر مشغول خدمت هستند، گفت: موضوع تیم و کار تیمی در آموزش و پرورش بسیار مهم است و توجه به آن بسیار ضروری است، غافل شدن از مفهوم تیم و کار تیمی، ما را از اهداف نظام تعلیم و تربیت دور می کند.

وی ادامه داد: اولین موضوع مورد نیاز کار تیمی، مهارت های مورد نیاز است که افراد باید مهارت های فردی مورد نیاز را دارا باشند تا بتوانند تیم را همراهی کنند بنابراین اگر اعضای تیم مهارت های لازم برای تعامل با سایر اعضا و همچنین توانایی حل مساله را نداشته باشند، اهداف تیم محقق نخواهد شد.

بطحایی افزود: برخی اوقات شاهد آن هستیم که افراد به جای مهارت حل مساله به طور دائم، از صورت مساله سخن می گویند و مهارت حل مساله را ندارند .ممکن است همه افراد تمام مهارت های لازم را نداشته باشند اما در یک حوزه مهارت دارند و همکاری لازم را نیز با سایر اعضا دارند و این موفقیت تیم را در پی خواهد داشت.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در یک دستگاه و سازمان، گروهی موفق است که خود را تبدیل به تیم کند و روحیه همکاری و همدلی را افزایش دهد.

وی ادامه داد: برای تحقق اهداف یک تیم، اعضا باید از چهار مرحله عبور کنند اولین مورد مرحله شکل گیری است و افراد در این مرحله سعی می کنند مهارت خود را به سایر اعضا نشان دهند و این موضوع یک امر طبیعی است و سایرین باید تحمل کنند تا تیم شکل گیرد.

بطحایی اضافه کرد: مرحله دوم طوفانی شدن است که بسیار مهم است و افراد سعی می کنند با توجه به تجارب خود ایده های خود را اثبات کنند و آنها را در دستور کار تیم قرار دهند و به همین دلیل افراد مهارت شنوایی کمتری داشته و بیشتر تلاش می کنند نظرات خودشان را بر روح سازمان حاکم کنند و ممکن است در این مرحله ایده های افراد جای اهداف تیم را بگیرد و خطراتی ازجمله متلاشی شدن تیم و یا انشقاق در تیم، به وجود آید و در نهایت تیم تنزل پیدا کند و تبدیل به گروه شود و اهداف گروه جایگزین اهداف تیم شود و در عین حال ممکن است ظاهر تیم حفظ شود اما اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.

وی افزود: در کار تیمی مهم نیست افراد چقدر حرف می زنند بلکه آنچه مهم است این است که افراد اهداف تیم را تا چه میزان محقق کرده اند اعضای تیم نباید نسبت به هم موضع بگیرند.

بطحایی سومین مرحله کار تیمی را مرحله تعادل برشمرد و تصریح کرد: اگر اعضا از مرحله پرخطر دوم به سلامت بگذرند، مرحله تثبیت می رسد و در مرحله چهارم تیم به مرحله کارآمدی خواهد رسید و همه اعضا ارزش گذاری شان روی سایر افراد براساس سهمی است که افراد در پیشبرد اهداف تیم بر عهده داشتند.

وی ادامه داد: همکاری، اعتماد و انسجام سه مولفه و عنصر مهم برای موفقیت تیم است. بنابراین تا آنجا که ممکن است تعارض باید در تیم کاهش پیدا کند و انسجام دائما در حال افزایش باشد و اعضای تیم برنده شدن را برای همه بدانند و دائما به موفقیت تیم بیندیشند و اعضا نباید خودشان را از سایرین جدا بداند.