رپرتوار گروه «رستاک» مشخص شد/ اجرایی به یاد زلزله کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی «رستاک» که طی سال های اخیر تبدیل به یکی از فعال ترین و پرطرفدارترین مجموعه های مرتبط با موسیقی اقوام ایران شده است در سی و سومین جشنواره موسیقی فجر برنامه ای را پیش روی مخاطبان قرار می دهد.

گروه «رستاک» در این کنسرت ضمن اجرای موسیقی از نواحی مختلف ایران مانند آذربایجان ، کردستان و شمال و جنوب ایران یک قطعه ویژه از موسیقی تنبور را برای ابراز همدردی با مصیبت دیدگان زلزله کرمانشاه اجرا می کند.

سیامک سپهری سرپرست و نوازنده تار، فرزاد مرادی خواننده و نوازنده سازهای ملودیک، بهزاد مرادی خواننده و نوازنده سازهای کوبه ای، اکبر اسماعیلی پور نوازنده تار و عود، یاور احمدی فر دف و سازهای کوبه ای، صبا جمالی نوازنده قانون، دینا دوستی نوازنده کمانچه، امید مصطفوی نوازنده تمبک و سازهای کوبه ای، سپهر سعادتی نوازنده کنترباس ، حامد بلند همت نوازنده سازهای بادی و فرزاد خورشید سوار نوازنده دف و سازهای کوبه ای نوازندگان گروه «رستاک» در این کنسرت را تشکیل می دهند.

گروه موسیقی سنتی «رستاک» آذر ماه سال جاری نیز کنسرتی را برای کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه در شهر استانبول کشور ترکیه برگزار کردند. در این کنسرت که اکثر تماشاگران آن را ایرانیان مقیم استانبول تشکیل می دادند، ترانه معروف ترکیه‌ای «قره اوزوم حبه‌سی» و چند ترانه دیگر را برای مخاطبان اجرا کرد.

کنسرت گروه موسیقی «رستاک» ساعت ۲۱:۳۰ روز شنبه ۲۳ دی ماه در تالار وحدت میزبان مخاطبان سی و سومین جشنواره موسیقی فجر خواهد بود.